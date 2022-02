Tile Sticker : ce lot de 4 traqueurs Bluetooth vaut le prix d’un seul AirTag

Les balises connectées se révèlent être de véritables aides au quotidien lorsqu'on a tendance à perdre ses clés, son portefeuille, un sac à dos ou tout autre objet à tout bout de champ. Et parce qu'un traqueur ne suffit pas, autant en posséder quatre : c'est ce que vous propose en ce moment Boulanger, avec le lot de 4 Tile Sticker à moitié prix.

Véritable pionnier des traqueurs Bluetooth, la marque Tile voit arriver de nouveaux acteurs sur le marché tel que Samsung ou encore récemment Apple. Ce n’est pas pour autant que le constructeur américain se laisse abattre, et améliore régulièrement ses produits. Il peut d’ailleurs se vanter d’avoir une gamme très complète comparée à ses concurrents, on retrouve le Tile Sticker par exemple. Ce dernier se fixe à tout et permet de garder un œil sur ses affaires en toute discrétion. Durant les soldes il est possible d’obtenir un lot de 4 à moitié prix.

Ce qu’il faut retenir de ce lot

Un petit traqueur qui se faufile partout

Avec une portée de 45 mètres pour retrouver ses objets perdus

Sans oublier une durée de vie de trois ans

Au lieu d’un prix barré à 64,99 euros, le lot de 4 Tile Sticker est à moitié prix sur le site Boulanger soit 32,49 euros seulement.

Un petit tracker collant et discret…

Parmi les nombreuses balises proposées par la firme américaine, on retrouve le Tile Sticker qui se trouve être le plus compact de la gamme. Ses dimensions de 27 x 7,8 millimètres le prouvent, et lui confère la taille idéale pour être fixée à vos affaires personnelles. D’ailleurs, ce petit traqueur utilise un adhésif puissant au dos, pour se coller partout discrètement et durablement à un objet, sous la selle d’un vélo ou tout bêtement sur votre télécommande par exemple. Il met 24 heures pour adhérer entièrement à la surface. Notez toutefois qu’il est conçu pour être appliqué une seule fois, le fait de retirer et replacer le Sticker diminuera son efficacité. Le Tile Sticker utilise des piles inamovibles, donc une fois épuisées, cet accessoire devient inutile. Le constructeur justifie ce choix en indiquant que les piles irremplaçables permettent d’obtenir des appareils petits et résistants à l’eau (IPX7). Forte heureusement, Tile promet trois années d’autonomie, ce qui est une bonne chose compte tenu du prix relativement abordable.

Qui retrouve vos objets rapidement grâce à son savoir-faire

Pour le faire fonctionner, il suffit de le connecter à votre smartphone Android ou Apple. Ensuite, vous pourrez utiliser l’application dédiée pour faire sonner le traqueur jusqu’à une portée de 45 mètres en Bluetooth, ce qui rend plus aisée la recherche de l’objet égaré grâce à un son puissant. Et ça marche aussi dans le sens inverse, vous pourrez alors utiliser votre Tile pour faire sonner votre téléphone, même quand celui-ci est en mode silencieux.

Si votre objet perdu a dépassé le périmètre des 45 mètres autorisés en Bluetooth, l’application prend alors le relai et permet d’afficher la dernière position connue de votre Tile grâce à un réseau anonyme et sécurisé. Tout simplement, les personnes ayant un smartphone — avec l’application Tile installée et le Bluetooth activé — qui passeront à côté de votre traqueur enverront des informations sur sa position. Apple et Samsung fonctionnent d’une manière différente et jugée plus efficace, puisque leurs smartphones (avec le Bluetooth activé) peuvent directement détecter les traqueurs de la même marque sans passer par l’installation d’une application. Néanmoins, le réseau de Tile n’en est pas moins efficace surtout qu’il est installé depuis de nombreuses années sur le marché. Dernier point, vous pourrez demander de l’aide en faisant appel à votre assistant vocal préféré : « Ok Google, fais sonner mes clés ! »

