WD Elements : ce disque dur externe 16 To est soldé à son meilleur prix sur Amazon

Vous cherchez une solution de stockage suffisante pour mettre à l'abri vos précieuses données ? Le disque dur externe Elements de Western Digital en version 16 To, est en promotion à 279,99 euros chez Amazon pour les soldes, soit son prix le plus bas.

C’est un fait : depuis l’arrivée des SSD, les disques durs traditionnels (HDD) sont de plus en plus abordables. Western Digital est une marque reconnue depuis des années dans le domaine des HDD. « Solides » et « fiables » sont les termes qui qualifient le mieux leurs produits. Pour mettre à l’abri vos fichiers dans une solution physique, le WD Elements en 16 To est une option tout indiquée. Profitez-en, car ce modèle profite actuellement d’une belle remise de 150 euros pour les soldes.

Ce qu’il faut retenir du WD Elements 16 To

La connectique en USB 3.0

Une belle capacité de stockage de 16 To

Compatible Windows, Linux et Mac

Le disque dur externe de bureau qu’est le WD Elements 16 To est en promotion sur Amazon à 279,99 euros au lieu de 429,99 euros, son prix public habituel.

Un disque dur de bureau sobre

La gamme Elements de Western Digital se démarque par le design sobre de ses disques durs. Le WD Elements se présente donc sous la forme d’un parallélépipède noir tout ce qu’il y a de plus classique, qui saura aisément se faire oublier, placé debout sur votre bureau. Il reste de plus relativement léger, avec des dimensions modestes pour un HDD de si grande capacité (135 mm de long, 48 mm de large et 165.8 mm de haut). Il ne s’agit évidemment pas d’un disque dur portable : pour cela, un SSD externe fera parfaitement le job. Les deux utilisations sont totalement différentes.

Capable de stocker 16 To de données, ce HDD vous fera bénéficier d’une énorme capacité de stockage : vous serez tranquille pour un bon moment. Photos, vidéos, fichiers texte, audios, logiciels… vous pourrez y stocker tous types de fichiers et ainsi libérer de l’espace sur votre ordinateur, évitant son encombrement.

Un HDD robuste en USB 3.0

Bonne nouvelle : ce disque dur est compatible avec l’USB 3.0. Il est également rétrocompatible avec les appareils équipés du format USB 2.0. Sa vitesse de transfert théorique est affichée jusqu’à 5 Gb/s — même si dans la réalité, vous pourrez plutôt compter sur une centaine de Mb/s. Les disques à plateaux ne sont en effet pas conçus pour être rapides, mais plus pour proposer d’énormes quantités de stockage.

Ce WD ELements est formaté d’usine au format Windows (NTFS), et fonctionnera directement, sans réglage, sous Windows 10, 8.1 et 7. Il est néanmoins tout à fait possible de l’utiliser sur macOS : il faudra simplement le formater au format ExFAT ou Fat32. À noter enfin qu’il n’est pas autoalimenté : prévoyez une prise électrique à proximité.

