Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra moins cher : où les acheter en neuf ou reconditionné ?

Avec sa Keynote "Galaxy Unpacked" du début de l'année dernière, Samsung a dévoilé ses smartphones haut de gamme pour 2022 : les Samsung S22, S22+ et S22 Ultra. Vous souhaitez obtenir l'un des trois au meilleur prix ? Suivez le guide !

Comme d’habitude, la keynote « Galaxy Unpacked » a rendu officiel l’arrivée les tant attendus Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra. Le lancement de cette nouvelle génération a débuté le 25 février 2022 et il est maintenant possible d’obtenir ces trois smartphones à un prix plus intéressant qu’à la sortie.

Où acheter les Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra ?

Le Samsung Galaxy S22 a été commercialisé à partir de 859 euros dans sa version 128 + 8 Go et 909 euros dans sa version 256 + 8 Go, mais vous le trouverez maintenant bien moins cher en consultant le tableau ci-dessous.



Le Samsung Galaxy S22+ était quant à lui vendu à partir de 1 059 euros dans sa version 128 + 8 Go et 1 109 euros dans sa version 8 + 256 Go, mais, comme précédemment, vous le trouverez à un bien meilleur prix avec le tableau ci-dessous.



Le Samsung Galaxy S22 Ultra dispose de plus de versions :

128 + 8 Go : 1 259 euros

256 + 12 Go : 1 359 euros

512 + 12 Go : 1 459 euros

Les prix pratiqués au lancement l’année dernière ont bien baissé depuis et vous pouvez retrouver les meilleures offres juste en bas.



Tout savoir sur la gamme Galaxy S22

Le Samsung Galaxy S22 de base a des airs de smartphone compact qui ferait presque penser à un iPhone 13 mini même si la diagonale du smartphone coréen va un peu plus loin (6,1 pouces contre 5,4 pouces). Il est également un peu moins épais que son prédécesseur (7,6 mm contre 7,9 mm) une fois en main, le S22 dégage une impression de robustesse avec des tranches arrondies et un dos en verre Corning Gorilla Glass Victus+ et son effet légèrement granuleux. C’est aussi le seul modèle de cette nouvelle gamme à rentrer parfaitement dans la poche. Les capteurs photo arrière reprennent aussi l’emplacement aperçu sur l’ancienne génération.

La fiche technique est aussi costaud que le smartphone en lui-même avec un écran AMOLED, FHD+ et disposant d’un taux de 120 Hz adaptatif (de 10 à 120 Hz). Dans les entrailles, le nouveau SoC Exynos 2200 gravé en 4 nm est aux commandes avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. La partie photo est assurée par un triple capteur photo polyvalent de 50+10+12 mégapixels. Enfin la batterie comprend un accumulateur de 3700 mAh compatible recharge rapide 25W et recharge sans fil 15W.

La version « Plus » du S22 est quant à elle bien plus imposante avec un écran de 6,6 pouces tout en conservant la même épaisseur que le S22 (7,6 mm). Si le S22+ est certes plus costaud, il conserve des dimensions lui permettant de tenir dans une poche sans trop de problèmes. Il est lui aussi équipé d’un SoC Exynos 2200 épaulé par 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. le module photo restant le même que le S22 classique et la batterie passe à 4500 mAh en étant compatible recharge rapide 45W et recharge sans fil 15W.

Enfin, la vraie star du show n’est autre que le Galaxy S22 Ultra qui propose une expérience encore plus « Note » que son prédécesseur. Il est à la fois plus massif, mais aussi plus robuste que le S21 Ultra, au point de se rapprocher de ce que pouvait proposer la gamme Note en son temps. Tout ceci est mis en valeur par le retour du S Pen directement intégré dans le smartphone. Le smartphone est également l’un des plus lourds de sa catégorie avec un poids de 229 grammes sur la balance. On retrouve un écran AMOLED de 6,8 pouces cadencé lui aussi à 120 Hz.

Dans ses entrailles, le Exynos 2200 est lui aussi aux commandes avec un minimum de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La partie photo et vidéo est un cran au-dessus des modèles classiques avec la présence d’un bloc photo rappelant le S21. Côté batterie, on passe cette fois-ci à 5000 mAh avec une compatibilité recharge rapide 45W et recharge sans fil 15W.

Si vous souhaitez en savoir plus, jetez un œil à nos tests complets des Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus et aussi le Samsung Galaxy S22 Ultra.

Quel smartphone Samsung choisir ?

Afin de découvrir le smartphone coréen qui correspond à vos besoins et surtout à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung en 2023.

