Ce pack sonnette + enceinte connectée n’est qu’à 54 euros sur Amazon

Après les soldes, Amazon fait le plein d'offres. Parmi les bonnes affaires du jour, on retrouve ce pack qui regroupe une sonnette connectée et une enceinte connectée à moitié prix. Le tout passe de 108,99 euros à seulement 54 euros.

Amazon propose un bon nombre d’objets connectés, qui trouveront facilement leur place chez vous. Parmi eux, on retrouve la Ring Video Doorbell Wired, une sonnette connectée qui reprend les caractéristiques des sonnettes vidéo maison, mais pour un prix ultra réduit. En plus de vous montrer qui se trouve derrière votre porte, cette sonnette est proposée avec l’Echo Dot (2018) pour moins de 55 euros.

Que contient ce pack ?

Une sonnette raccordée avec une définition en 1080p

Détecte les mouvements et intègre un micro bidirectionnel

Compatible avec l’assistant vocal d’Amazon

Bonus : l’enceinte connectée Echo Dot

Aujourd’hui, Amazon propose un pack regroupant sa sonnette connectée Ring Video Doorbell Wired avec son enceinte Echo Dot (2018) pour seulement 54 euros contre 108,99 euros habituellement.

Une petite sonnette compacte qui sert aussi de caméra

La Ring Video Doorbell Wired est une petite sonnette à raccorder à vos fils de sonnette existants. Discrète et compacte, une fois installée vous allez pouvoir communiquer avec votre visiteur vocalement tout en voyant qui sonne à votre porte. La caméra intégrée profite d’une définition en 1080p, pour assurer une image détaillée dans toutes les situations de luminosité, de jour comme de nuit d’ailleurs, car cette sonnette dispose d’une vision nocturne. On retrouve même un angle de vision de 155° à l’horizontale, qui va permettre d’afficher le plus de choses possible. Elle est également capable de détecter les mouvements.

Mais la sonnette Ring prend tout son sens une fois l’application Ring téléchargée. À travers elle, vous allez pouvoir apercevoir ce qui se passe devant votre logement sur votre smartphone/tablette, et interagir avec vos visiteurs via le haut-parleur et le micro bidirectionnel de la sonnette vidéo. Il est également possible de personnaliser vos paramètres de détection de mouvements, et activer la fonctionnalité vidéo en direct pour surveiller votre domicile à tout moment, et cela sans frais supplémentaires. Bien entendu, elle est compatible avec l’assistant d’Amazon et vous allez pouvoir la connecter aux appareils du géant.

Une enceinte toujours efficace

Et ça tombe à pic, puisque l’enceinte connectée d’Amazon est incluse dans ce pack. Elle a beau avoir été remplacée par la 4ème génération, l’Amazon Echo Dot 3, lancée en 2018, reste un modèle très efficace et pratique, notamment grâce à son petit format. Son design tout rond en forme de galet la rend très peu encombrante, ce qui est idéal pour la placer n’importe où dans la maison. Côté audio, autant prévenir de suite, elle ne pourra pas être utilisée pour assurer la sono d’une soirée, mais c’est un parfait petit outil d’appoint. À bas volume dans une chambre, l’Echo Dot remplit parfaitement son office pour une petite berceuse avant d’aller se coucher. De plus, elle peut se connecter à un système son externe comme une barre de son pour une meilleure qualité sonore.

Et comme pour tout l’écosystème du géant américain, l’assistant vocal Alexa sera évidemment de la partie pour honorer toutes vos requêtes vocales. Une fois reliée à votre réseau Wi-Fi, Alexa pourra se réveiller et répondre à vos questions dès que vous la solliciterez. Enfin, l’Echo Dot 3 pourra également servir à piloter les objets connectés présents dans votre domicile, tels que les lumières, les thermostats, les serrures, les caméras et plus encore.

Quelle sonnette connectée choisir ?

Si vous n’êtes pas convaincu par le modèle Ring Video Doorbell Wired, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures sonnettes connectées en 2022 afin de faire votre choix.

