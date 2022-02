Orange sacrifie le prix de son offre Livebox Up Fibre + forfait 70 Go

L'opérateur historique Orange sait y faire pour proposer des offres spéciales très attractives. Cette fois-ci, il est question d'un abonnement quadruple Play regroupant Internet, TV, téléphonie fixe et forfait mobile avec un prix unique de 37,99 euros par mois pendant un an.

Cela faisait un moment qu’Orange n’avait pas mis en avant une nouvelle offre de son catalogue et cette fois-ci, l’opérateur historique a mis les petits plats dans les grands. Orange a eu la bonne idée de combiner son offre Box Fibre/ADSL Livebox Up à son forfait mobile 4G de 70 Go pour un prix unique et moins cher la première année. L’occasion de bénéficier d’une expérience connectée complète à la maison et dans votre poche.

Le pack Open Fibre + forfait, c’est …

La fibre jusqu’à 2 Gb/s partagés en téléchargement

Un forfait mobile 70 Go de 4G

Livebox 5 + Box TV 4K avec 140 chaînes

Le pack Open Fibre + forfait mobile 70 Go est à 37,99 euros par mois pendant un an et passe ensuite à 71,99 euros par mois. Notez que cette offre est soumise à un engagement de 12 mois. La promotion dure autant de temps que l’engagement, vous pourrez donc résilier par la suite si la hausse tarifaire après la première année ne vous convient pas.

Tous les services de la fibre Orange dans une offre unique

Une nouvelle fois, Orange s’est mis à regrouper ses offres mobile et Internet au sein d’un même abonnement. Cette fois-ci il est question du pack LiveBox Up+ forfait mobile soit un abonnement fibre ou ADSL à domicile et un forfait mobile comptant 70 Go de 4G. Au final, on se retrouve avec une offre Quadruple Play regroupant Fibre/ADL, téléphonie fixe, TV et téléphonie mobile.

Concernant la partie Internet, celle-ci propose un débit jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 600 Mb/s en envoi si vous êtes éligible à la fibre. L’offre comprend donc la fourniture d’une Livebox 5 disposant de 4 ports Ethernet en plus de l’apport du Wi-Fi 5 afin de connecter vos appareils au réseau domestique, même si l’on vous recommandera toujours l’achat d’un routeur plus performant surtout pour les connexions sans fils. La partie TV est quant à elle gérée par un décodeur dédié avec un bouquet de 140 chaînes, dont les principales étant compatibles 4K UHD.

Un forfait mobile sur le meilleur réseau français

Le forfait mobile en lui-même comporte d’abord les communications en illimité avec les appels, les SMS et MMS en illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe, DOM, la Suisse et Andorre. 70 Go de 4G sont également disponibles partout dans les zones citées ci-dessous. Vous profiterez donc du meilleur réseau mobile de France avec une couverture de plus de 99% de population et une moyenne nationale de 110 Mb/s en téléchargement 4G+.

Comment conserver mon numéro fixe et obtenir un remboursement de frais de résiliation ?

Si vous disposez déjà dune ligne ADSL/fibre adossée à un numéro de téléphone fixe , l’opérateur vous propose de vous rembourser les frais de résiliation (jusqu’à 150 euros) de votre ancien fournisseur en plus de conserver votre numéro fixe actuel lors du changement d’offre. Il suffit de compléter le formulaire de demande de remboursement sur le site dédié odr.orange.fr tout en joignant la facture de résiliation de votre ancien opérateur. Le suivi de remboursement est également accessible depuis ce même site. Sachez également que la mise en place de la Fibre à votre domicile est intégralement réalisée par l’opérateur.

Comment conserver mon numéro mobile ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

