Le Honor MagicBook 15 (2021) est un ultrabook performant avec 250€ de réduction

Élégant et compact, le Honor Magicbook 15 2021 est un ultrabook bien pensé pour tous les jours. Il avance de belles performances, mais brille surtout par son prix, qui aujourd'hui est en baisse. Amazon le propose à 749,90 euros contre 999,90 habituellement.

Avec sa gamme MagicBook, Honor propose de bons ordinateurs portables taillés pour un usage polyvalent, grâce à une fiche technique généreuse. C’est le cas du MagicBook 15 (2021) qui se montre plus performant que son prédécesseur en intégrant un processeur i5 de 11e génération. Il devient en ce moment plus accessible grâce à une remise de 250 euros sur son prix habituel.

Les avantages du MagicBook 15 (2021)

Un laptop élégant, léger et compact

Un écran IPS FullView en Full HD de 15 pouces

Un processeur i5 11e génération + 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide : 53 % en 30 minutes

Au lieu d'un prix barré à 999,90, le Honor MagicBook 15 (2021) profite d'une baisse de 250 euros, et passe à 749,90 euros sur le site d'Amazon.

Une nouvelle architecture pour gagner en puissance

Pour rendre son laptop plus durable et performant dans le temps, Honor a fait le choix d’équiper son MagicBook 15 d’un processeur Intel de 11e génération. Ainsi le laptop du constructeur chinois gagne en puissance, 21% de performances en plus par rapport à la génération précédente selon la marque. On retrouve donc un Intel Core i5-1135G7 cadencé à 2,4 GHz (TurboBoost jusqu’à 4,2 GHz) épaulé par 16 Go de RAM en DDR4. Une configuration solide, qui permet aussi bien de travailler que de naviguer sur Internet sans ralentissement ou encore des travaux créatifs comme de la retouche photo. L’ultrabook assure une bonne polyvalence, et son système de refroidissement se montre efficace en toutes circonstances pour maintenant les performances du PC portable. On apprécie également le SSD ultra rapide de 512 Go pour profiter d’un stockage plus que confortable, mais surtout pour obtenir des temps de chargement réduits, et d’une belle rapidité au lancement de votre machine.

Un bon laptop n’est rien sans une bonne autonomie, et bonne nouvelle, la machine est très endurante. Si le constructeur promet une autonomie de 10 heures, c’est surtout la charge rapide qui est impressionnante. Avec 65 W, il suffirait de 30 minutes de charge pour récupérer plus de la moitié de la batterie, et il faudra au moins une heure pour que le MagicBook 15 2021 atteigne 88 %. Bref, avec tout ça, vous serez paré pour toute éventualité. Notez que si vous souhaitez installer la dernière mise à jour Windows, nous vous invitons à lire cet article pour procéder à l’installation et bien vérifier la compatibilité.

Une conception toujours aussi minimaliste et compacte

Esthétiquement, cette version 2021 reprend à vrai dire trait pour trait le look de son prédécesseur. Il propose un écran Full View de 15 pouces avec des bordures fines pour un ratio affichage/écran de 87 %. Sa dalle sera donc agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries. La dalle IPS LCD en Full HD offre un meilleur rendu que le modèle précédent, notamment grâce à une bonne calibration d’origine et une excellente luminosité maximale. La firme intègre même des haut-parleurs offrant un son surround virtuel.

Et malgré sa diagonale de 15 pouces, l’ultraportable se trouve très léger avec seulement 1,5 kg sur la balance et une épaisseur d’à peine 17 mm. Il est donc idéal pour vous accompagner où que vous alliez, et ce sans vous encombrer. Son châssis en aluminium permet de garantir aussi la légèreté, sans sacrifier l’élégance et la sensation de qualité premium. On note également la connectique fournie, avec un port USB-C, un port USB 3.0, un port HDMI, une prise jack et un port USB 2.0. Il est compatible Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6, et dispose d’une puce NFC délimitée par l’autocollant « Magic Link » qui permet à votre smartphone Honor de se connecter automatiquement au PC.

