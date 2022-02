Ce forfait de 130 Go est incroyablement bon marché et son prix ne change pas au bout d’un an

NRJ Mobile repart pour un tour avec une nouvelle offre très intéressante de forfait mobile sans encagement: 130 Go pour seulement 9,99 euros par mois et sans prix doublé après un an.

NRJ Mobile est l’un des opérateurs virtuels proposant régulièrement de belles promotions sur ses forfaits mobile. Cette fois-ci, on parle d’un forfait sans engagement de 130 Go à 9,99 euros mensuels et dont le prix ne bouge pas même après un an. C’est l’une des offres forfait mobile les plus intéressantes du moment.

Que propose ce forfait chez NRJ mobile ?

130 Go de données 4G en France

Appels, SMS et MMS illimités en France et à l’étranger

Sans engagement, donc résiliable après

Jusqu’au 22 janvier, le forfait de 130 Go chez NRJ Mobile est disponible à seulement 9,99 euros par mois et le prix ne bouge pas après la première année.

Un forfait géant sur l’un des meilleurs réseaux mobile de France

Bouygues Telecom possède aujourd’hui la plupart des opérateurs virtuels en France, mais est surtout l’un des principaux fournisseurs de réseau mobile du pays. C’est sur celui-ci que le forfait NRJ mobile fonctionne que ce soit pour les communications que pour les données 4G. De cette manière, vous profitez donc des infrastructures de l’opérateur dans tout le pays, dans les DOM et de ses partenaires en Europe.

Avec ce nouveau forfait, NRJ voit large: 130 Go. Vous profitez donc d’une grosse quantité de données 4G pour votre smartphone, bien pratique pour regarder des séries ou es films sur Netflix, des vidéos YouTube ou naviguer sur le web et les réseaux sociaux. Vous pouvez même en faire profiter toute la famille ou vos amis grâce à la fonction de partage de connexion ou depuis une Box 4G.

De la data pour l’étranger et des communications illimitées

Avec ce forfait de 130 Go, vous avez le droit à 13 Go à utiliser en Europe et DOM. De quoi être tranquille, même à l’étranger pour chercher une info ou trouver son chemin en utilisant le GPS sans avoir à se connecter à un réseau Wi-Fi. Rassurez-vous, si vous dépassez cette limite, le hors forfait n’est pas au programme, le débit sera simplement plus bas.

En tant que forfait illimité, ce dernier propose les appels, SMS et MMS sans restrictions partout France Métropolitaine, dans les DOM ou en Union européenne. C’est toujours sans engagement, cela signifie que vous pouvez résilier avant terme et ainsi ne pas subir le changement prix. Pour ceci nous avons mis à votre disposions un outil dédié pour vous en souvenir.

Comment conserver son numéro de téléphone ?

Le changement d’opérateur se fait sans coupure si vous souhaitez conserver votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription ! Notez d’ailleurs qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe.

