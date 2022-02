Sosh met à jour ses forfaits mobile avec 2 nouvelles offres en série limitée

Voici deux nouveaux forfaits mobile en série limitée que l'on retrouve chez Sosh. Cette fois-ci, l'opérateur propose 60 et 80 Go pour des prix mensuels très attractifs : 13,99 et 14,99 euros par mois.

Sosh a décidé de dégainer ses nouvelles offres en série limitée avant la nouvelle salve de forfaits mobile sans engagement qui se prépare cette semaine. L’opérateur propose alors deux nouveaux forfaits de 60 et 80 Go à des prix très intéressants compte tenu de la qualité du service. Eh oui, l’avantage est bien sûr de profiter du réseau mobile d’Orange à petit prix, d’autant plus que celui-ci n’est pas amené à changer au bout de la première année.

Un forfait mobile chez Sosh, c’est quoi ?

La qualité du réseau Orange à petit prix

Appels, SMS/MMS illimités en France et en Europe

60 ou 80 Go de data selon le forfait choisi

Jusqu’au 21 mars 2022, les forfaits de 60 Go et 80 Go chez Sosh sont à respectivement 13,99 et 14,99 euros par mois. Notez que ces deux offres sans engagement n’augmenteront pas leur prix après la première année d’abonnement.

Le meilleur réseau mobile de France au meilleur prix

Sosh, c’est la marque low cost de l’opérateur historique Orange. En choisissant un de leurs forfaits, vous êtes assurés de bénéficier de l’infrastructure réseau numéro 1 en termes de qualité, et ce dans toute la France. Ce n’est pas nous qui l’affirmons, mais bien L’Arcep qui le place en tête de son classement.

En plus de cette garantie, ces forfaits en série limitée proposent les appels et SMS illimités en France Métropolitaine, avec 60 Go à 80 Go de données 4G à utiliser à l’intérieur de l’Hexagone. Quel que soit le forfait choisi, il s’agit d’une enveloppe confortable pour avoir accès à tous vos contenus numériques sans crainte d’être limité. Notez que les forfaits Sosh sont aussi adaptés pour bénéficier d’une connexion convenable à domicile avec un routeur 4G. De cette manière, vous pourrez en faire profiter tout votre entourage sans avoir besoin d’une connexion fibre ou ADSL.

Des vacances connectées où que vous soyez

Les communications sont également illimitées depuis l’Europe avec les appels, SMS et MMS. Mais ce n’est pas tout puisque ces forfaits proposent une enveloppe 4G dédiée à l’étranger. Le forfait 60 Go donne droit à 12 Go et le forfait 80 Go offre 10 Go. C’est particulièrement utile pour avoir accès à son GPS ou à quelques informations en déplacement sans avoir besoin de payer plus.

Si besoin, vous avez aussi la possibilité de changer de forfaits ou d’augmenter vos Go de façon temporaire depuis l’application MySosh.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

