Voici 2 forfaits étonnants et peu chers : 10 et 70 Go pour 3,99 et 4,99€/mois

En ce début de mois de mars, Cdiscount Mobile relance une nouvelle fois ses séries limitées sur ses forfaits mobile, avec, entre autres, deux offres sans engagement de 10 à 70 Go Go pour respectivement 3,99 et 4,99 euros par mois.

Ça fait un moment que vous pensez à changer de forfait mobile pour faire des économies, mais vous ne souhaitez pas perdre vos précieux Go mensuels ? Cdiscount a sans doute la solution pour vous aujourd’hui. L’opérateur vient de mettre à jour ses offres et on y retrouve deux nouveaux forfaits sans encagements très intéressants : le premier est de 10 Go pour seulement 3,99 euros par mois pendant un an et l’autre de 70 Go pour 4,99 pendant 6 mois.

Pourquoi ces forfaits chez Cdiscount Mobile sont-ils intéressants ?

Les très petits prix pour les prestations proposées

Avec 10 à 70 Go de data en France métropolitaine

Les appels, SMS/MMS illimités en France et en Europe

Jusqu’au 8 mars 2022, le forfait de 10 Go chez Cdiscount Mobile est proposé à seulement 3,99 euros par mois pendant un an avant de passer à 9,99 euros mensuels.

Pendant la même période de promo, le forfait de 70 Go est à seulement 4,99 euros par mois pendant 6 mois avant de passer à 12,99 euros mensuels, ce qui reste un prix très bas pour ce type de forfait. Notez que ces forfaits sont proposés sans encagements et que vous pouvez y mettre fin à tout moment.

L’apport d’un réseau sérieux au meilleur prix

Cdiscount Mobile est aujourd’hui un opérateur low cost utilisant les lignes du réseau de Bouygues Télécom. Il dispose donc d’un réseau mobile d’une grande qualité partout en France métropolitaine avec une couverture réseau de plus de 99%. En sachant cela, vous serez donc ravis d’apprendre que tous les forfaits chez Cdiscount Mobile incluent les appels illimités depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM, Il en va de même pour les SMS et MMS. La seule limite est de 3h maximum par appel et dans une limite de 250 correspondants différents par mois.

Des forfaits adaptés à chacun

D’après les chiffres de l’Arcep, La 4G de Bouygues Télécom, c’est en moyenne un débit en téléchargement de 55 Mb/s. C’est on ne peut plus suffisant pour profiter de son mobile à fond pour notamment regarder du contenu en streaming avec la meilleure qualité possible ou écouter de la musique via les plateformes dédiées. C’est également le top pour naviguer sur les réseaux sociaux sans avoir devoir attendre qu’un élément se charge. Enfin, avec le partage de connexion vous pouvez en faire profiter vos proches, surtout dans les zones les moins bien servies en Fibre ou ADSL. Avec 10 ou 70 Go, vous avez la possibilité de choisir ce qui convient le mieux à votre utilisation mensuelle au meilleur prix.

En ce qui concerne les données valables en Europe et DOM, Cdiscount Mobile octroie une enveloppe supplémentaire de 9 à 15 Go Go sans surcoût en fonction du forfait. De quoi être serein, même en déplacement à l’étranger. Pas de hors forfait en cas de dépassement, le débit est simplement réduit en 3G/3G+.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

