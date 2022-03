Amazon allège le prix du Oppo Find X3 Lite avant l’arrivée du prochain modèle

Le Oppo Find X3 Lite se verra bientôt remplacer par le X5 Lite, mais il n'en reste pas moins un smartphone intéressant. D'autant plus que ce dernier perd 150 euros par rapport à son prix de lancement sur la plateforme Amazon.

La nouvelle gamme Find du constructeur Oppo a été présentée et est attendue dans les jours qui viennent. L’arrivée de ces nouveaux smartphones met en arrière-plan la génération précédente, pourtant elle garde encore de beaux restes même un an plus tard. C’est le cas du X3 Lite qui propose une fiche technique équilibrée pour pas cher, surtout maintenant que son prix chute sous les 300 euros.

Les points forts de l’Oppo Find X3 Lite

Un bel écran OLED de 6,4 pouces à 90 Hz

Un SoC efficace au quotidien (Snapdragon 765G)

Ainsi qu’une bonne autonomie, couplée à de la charge rapide de 65 W

Lancé à 449,90 euros, le Oppo Find X3 Lite se retrouve régulièrement affiché à 399,90 euros, mais actuellement il profite de 100 euros de réduction sur Amazon et passe à 299,90 euros seulement.

Un smartphone avec un meilleur rapport qualité-prix

Parmi la gamme Find X3 d’Oppo, le modèle Lite est le bon compromis qui mise sur des performances solides à un prix accessible. Si son prix de lancement était élevé comparé à la concurrence, aujourd’hui avec cette remise, c’est le smartphone au juste prix. En passant sous les 300 euros, vous pourriez peut-être même rajouter un point à sa note. Il mise sur la sobriété avec un écran plat AMOLED percée en haut à gauche. Sa dalle est de très bonne qualité et offre une définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour apporter une expérience plus fluide.D’ailleurs malgré sa diagonale de 6,4 pouces, en main on a un téléphone plutôt petit et peu encombrant.

Qui dit modèle Lite, dit finitions moins premium : ici le X3 Lite opte pour un dos en plastique qui reste cependant élégant, notamment grâce à son module photo. En effet, ce dernier reprend un peu la philosophie du Find X3 Pro, avec un bloc photo qui se fond dans le décor. Il propose d’ailleurs une bonne polyvalence avec quatre capteurs de 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels. Les clichés sont réussis, mais ne vous attendez pas à ce qu’il fasse des miracles en basse lumière, mais on lui pardonne facilement pour son prix. À l’avant, la caméra est de 32 mégapixels pour assurer une bonne qualité pour vos selfies.

Quelques concessions… Sauf au niveau de la recharge

Au niveau des performances, la version Lite est animée par le Snapdragon 765G, avec 8 Go de RAM et 128 Go. Elle est certes moins puissante que les puces embarquées par ses grands frères, elle est capable d’offrir une expérience fluide. Cette puce est suffisamment puissante pour la grande majorité des usages quotidiens, y compris du jeu en 3D, mais sans les graphismes poussés au maximum. Et pour offrir une bonne expérience utilisateur, il tourne sur Android 11 couplé à l’interface ColorOS11. Même la compatibilité avec la 5G est assurée.

Oppo continue d’impressionner avec son système de recharge encore plus rapide, et si jusqu’ici le moins cher de la gamme a toujours fait quelques concessions, ce n’est pas le cas ici. Eh oui, pour notre plus grand plaisir, le X3 Lite profite lui aussi d’une charge rapide VooC jusqu’à 65 W qui va lui permettre de se recharger de 0 à 100 % en seulement 37 minutes. Impressionnant pour cette gamme de prix, en revanche ne comptez pas sur la charge sans fil. Enfin à propos de l’autonomie, sa batterie de 4 300 mAh le fera tenir une bonne journée selon votre utilisateur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Oppo Find X3 Lite.

