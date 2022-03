Le nouveau Xiaomi Redmi Note 11 est offert avec un forfait mobile 100 Go

Si vous aviez récemment envie de changer votre smartphone, pourquoi ne pas l'obtenir gratuitement en changeant simplement de forfait mobile ? RED a eu la bonne idée de combiner une offre sans engagement de 100 Go avec un Xiaomi Redmi Note 11 en cadeau.

Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu une offre regroupant un forfait mobile avec un mobile offert digne de ce nom. Alors que RED vient juste d’annoncer la prolongation de ses forfaits mobile de 100 et 200 Go à petit prix, l’opérateur low cost de SFR se permet également de mettre en avant un nouveau combo très avantageux en regroupant un forfait 100 Go avec Xiaomi Redmi Note 11 offert.

Les 4 points clés de ce forfait chez RED by SFR

Une offre sans engagement

Les appels, SMS et MMS illimités

Avec 100 Go en France et 15 Go en Europe/DOM

Un Xiaomi Redmi Note 11 noir offert en version 128 Go

Jusqu’au 14 mars 2022, le forfait RED 100 Go accompagné d’un Xiaomi Redmi Note 11 (128 Go) est disponible au prix de 15 euros par mois. Le prix reste fixe même après la première année, mais demande un engagement de 24 mois.

Une enveloppe 4G très largement confortable

C’est la grande force de ces forfaits en série limitée chez RED : la quantité de données 4G pour un prix très avantageux. Avec 100 Go, on a une quantité suffisante pour répondre à fond à tous ses usages mobile comme le streaming de vidéo via les plateformes de SVOD, le jeu en ligne ou le partage de connexion. Évidemment, le tout est proposé sur le réseau de SFR qui couvre 99% de la population en France.

RED propose aussi une enveloppe 4G pour l’Europe et les DOM : 15 Go sont prévus pour être utilisés à l’étranger. L’avantage avec SFR, c’est qu’il s’agit d’une enveloppe non décomptée du forfait de base et donc proposée en plus des 100 Go de base.

Les autres caractéristiques du forfait

L’autre grand argument de ce forfait concerne les communications: les appels, les SMS et les MMS sont illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. La seule restriction est de 3 h maximum par appels et jusqu’à 125 destinataires par mois.

L’apport d’un smartphone parfait pour le quotidien

Encore une fois, avec le Redmi Note 11, Xiaomi se place en champion du rapport qualité prix. Ce smartphone regroupe tout ce que l’on est droit d’attendre pour un bon allier du quotidien dans sa poche. Il dispose d’un écran écran OLED de 6,43 pouces avec une définition Full HD+ et cadencé à 90 Hz, de performances honorables avec la puce Snapdragon 680 accompagnée de 4 Go de RAM et surtout une excellente autonomie pouvant largement atteindre les deux jours grâce à sa batterie de 5000 mAh. Côté photo, il n’est pas non plus en reste avec un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels, un objectif macro de 2 mégapixels et un autre de profondeur de 2 mégapixels. De’ quoi assurer de belles photos et vidéo à la volée même s’il n’atteint pas le niveau de qualité d’un haut de gamme.

N’hésitez pas à consulter notre test complet sur le Xiaomi Redmi Note 11.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Notre comparateur des meilleurs forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You - 100 Go 2 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 9,99€ Découvrir RED Forfait 4G – 100 Go 2 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 10€ Découvrir Orange Forfait Mobile 4G - 70 Go 4 semaines Appels illimités SMS/MMS illimités 70 Go 14,99€ 29,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.