Le très bon Samsung Galaxy S20 FE à super prix chez Cdiscount

Le Samsung Galaxy S20 FE s'est fait remplacer au début de l'année 2022, mais il coche encore toutes les cases du bon smartphone à avoir dans la poche, surtout quand il est proposé à un prix ultra compétitif. C'est justement le cas aujourd'hui grâce à Cdiscount qui le brade à seulement 339 euros.

Un smartphone d’une génération précédente n’est pas forcément obsolète à l’heure actuelle. La preuve avec le Samsung Galaxy S20 FE qui peut faire croire qu’il fait partie de l’histoire ancienne depuis l’arrivée du Samsung Galaxy S21 FE (4G), mais qui arrive encore à être intéressant aux yeux du grand public grâce à une fiche technique toujours d’actualité, un suivi logiciel à jour et surtout une grosse baisse de prix.

Les points clés du Samsung Galaxy S20 FE

L’écran Super AMOLED à 120 Hz

La compatibilité avec la charge rapide et sans fil

La polyvalence et la bonne qualité de l’appareil photo

Des ressemblances avec le S21 FE…

Le Samsung Galaxy S20 FE est sorti il y a presque deux ans, mais pourtant son successeur lui emprunte de nombreux éléments qui, force est de constater, sont encore qualitatifs aujourd’hui. Alors oui, le design n’est pas le même puisque le S20 FE s’inspire des S20 de 2020 et le S21 FE s’inspire des S21 de 2021, notamment pour le bloc photo au dos. Cependant, les deux smartphones proposent la même composition avec un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 8 mégapixels. La qualité des clichés est donc sensiblement la même, avec quelques fonctionnalités en moins, c’est tout.

On remarque également que la batterie intégrée au S21 FE est la même que celle qui équipe le S20 FE qui nous intéresse aujourd’hui, à savoir un accumulateur d’une capacité de 4 500 mAh. Avec ça, vous pourrez tenir facilement pendant plus d’une journée loin du chargeur, mais si le besoin se fait sentir de récupérer quelques pourcentages, vous pourrez le faire plus ou moins rapidement avec la charge de 15 W. Le S21 FE est un peu plus efficace avec sa charge de 25 W, mais dans les deux cas nous ne sommes pas en présence d’un Lucky Luke de la recharge. Vous pourrez aussi compter sur la charge sans fil si vous n’êtes vraiment pas plus pressé que ça.

… et évidemment des différences

Le Samsung Galaxy S21 FE apporte évidemment quelques nouveautés, comme l’intégration de la puce Snapdragon 888 de Qualcomm, alors que le S20 FE en version 4G adopte un Snapdragon 865 avec 6 Go de RAM. Ceci étant dit, cette dernière configuration héritée des Galaxy S20 est encore aujourd’hui amplement suffisante pour répondre à tous les usages, que ce soit pour jouer avec de beaux graphismes ou vouloir profiter d’une expérience utilisateur sans ralentissement. Le smartphone tourne d’ailleurs sous Android 12 avec l’interface One UI 4 et bénéficiera encore des mises à jour majeures pendant quelques années, puisque le géant coréen promet maintenant un suivi sur au moins 4 ans.

L’autre différence vient de l’écran, où la diagonale du S20 FE fait 0,1 pouce de plus que celle du S21 FE, soit 6,5 pouces contre 6,4 pouces. Autrement, pas de grand changement puisque tous deux sont AMOLED avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz constants. Ce n’est pas de l’adaptatif, mais vous pourrez tout de même choisir de basculer en 60 Hz dans les paramètres pour économiser de la batterie.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Samsung Galaxy S20 FE.

