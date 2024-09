Amazon veut se débarrasser des stocks de l’iPhone 15 grâce à cette offre des French Days

L’iPhone 16 vient d’être dévoilé, mais cela ne veut pas dire que son prédécesseur, l’iPhone 15, est déjà obsolète. Il est même une bonne option à envisager puisqu’en ce moment, il est en promo pour les French Days sur Amazon : 749 euros au lieu de 969 euros.

Apple a récemment présenté sa nouvelle gamme de smartphones, les iPhone 16. Si de nombreux fans de la marque à la Pomme se jetent dessus dès la sortie en boutique, d’autres préfèrent se tourner vers l’ancien fleuron du fabricant, soit l’iPhone 15, pour faire des économies. Et, en parlant d’économies, les French Days permettent de payer 220 euros en moins.

Les points forts de l’iPhone 15

Une dalle très lumineuse de 6,1 pouces

Un bon capteur photo principal

Un port USB-C

Lancé à 969 euros, l’iPhone 15 est aujourd’hui disponible en promotion à 749 euros sur Amazon. On trouve également l’iPhone 15 Pro au prix réduit de 987 euros au lieu de 1 229 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 15. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un beau design qui fait la différence

Alors que l’iPhone 14 était assez avare en changements physiques, l’iPhone 15 a visiblement été celui du renouvellement. Disparition de l’encoche au profit de la désormais célèbre Dynamic Island, qui offre des interactions pratiques, légers chanfreins arrondis sur les tranches en aluminium… L’iPhone 15 dispose globalement d’un design vraiment chouette. La prise en main de ce smartphone compact est en plus toujours aussi agréable.

Oui, cet iPhone est compact, puisque son écran ne mesure « que » 6,1 pouces. Ce dernier embarque par ailleurs une dalle OLED ultra-lumineuse qui peut atteindre des pics jusqu’à 2 000 nits en plein soleil ; peu de références font mieux sur le marché, c’est dire. Passons à l’un des gros défauts de cet iPhone : son taux de rafraîchissement bloqué à 60 Hz, alors que les modèles Pro ont droit au ProMotion 120 Hz. Pour le prix de cet iPhone, c’est difficilement acceptable.

Une grosse puissance sous le capot

L’iPhone 15 se rattrape avec la puissance délivrée par sa puce A16 Bionic, capable de faire tourner toutes les tâches sans ralentissement. Ce processeur fait aussi des merveilles en jeu : par exemple, le très gourmand Genshin Impact tourne comme un charme à 60 FPS avec tous les paramètres poussés au maximum. En revanche, gare à la chauffe. Côté photo, le smartphone est équipé d’un capteur de 48 Mpx pour le grand-angle et d’un capteur de 12 Mpx pour l’ultra grand-angle. Le premier permet notamment, comme sur les smartphones sous Android, de faire du pixel bining. Ce capteur principal est vraiment efficace, et l’ultra grand-angle est de son côté largement perfectible.

Enfin, côté autonomie, comptez une bonne grosse journée et demie d’utilisation. Pour la recharge, l’iPhone 15 embarque un port USB-C, mais celui-ci reste limité à 20 W. Pour la charge vraiment rapide, on repassera, donc. Notez aussi que la charge sans fil via MagSafe passe au Qi 2.0, pour une plus grande compatibilité.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 15.

Si vous souhaitez comparer ce modèle avec les autres références de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPhone du moment.

Les French Days 2024 avec Frandroid

La deuxième édition des French Days pour l’année 2024 durera toute une semaine pour se clôturer le dernier jour du mois de septembre. Dès maintenant, plusieurs e-commerçants ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions.

Les French Days par marchands

Les French Days par catégories

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.