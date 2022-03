Ce TV 55 pouces QLED, Dolby Vision et 4K UHD ne coûte pas plus de 425 €

Si vous envisagez de vous équiper d'un nouveau téléviseur sans débourser une grande somme, le TV TCL 55C721 est parfait. Il offre non seulement une belle qualité d’image, et coûte pas plus de 425 euros au lieu de 799 euros à sa sortie.

TCL est un constructeur réputé pour ses téléviseurs abordables, sans pour autant négliger la fiche technique, et marche donc sur les plates-bandes de Samsung — initiatrice de cette technologie. Ici le modèle C721 ne manque pas d’intérêt, car il est à la fois compatible avec les meilleures normes vidéos, mais aussi doté de la technologie QLED, afin d’offrir une meilleure qualité d’image. Un téléviseur complet qui est à considérer, surtout aujourd’hui grâce à une réduction de 375 euros sur son prix d’origine.

Le TV QLED de TCL en quelques mots, c’est …

Une dalle QLED de 55 pouces en 4K UHD

Compatible avec du Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

La compatibilité avec le mode ALLM

L’expérience Android TV

Lancé à 799 euros, le TV QLED TCL 55C721 est actuellement en promotion à 549,99 euros sur le site Cdiscount, mais grâce à une ODR valable jusqu’au 15 avril 2022 et un code promo 25DES249, le TV tombe à 424,99 euros seulement. Et si vous souhaitez une diagonale plus grande, le modèle en 65 pouces est également en promotion à 574,99 euros.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient compléter leur console next-gen avec un TV compatible HDMI 2.1 et du 100 Hz, le TV TCL 55C727 est disponible à seulement 555,79 euros avec l’ODR et en utilisant le code 25DES249.

Un TV QLED entrée de gamme certes, mais de bonne qualité

La marque TCL a de nombreuses références de qualité et si ses téléviseurs sont plus abordables que la concurrence, le constructeur propose souvent des téléviseurs à la hauteur des attentes actuelles. Sur le modèle 55C721, on retrouve ainsi un design digne d’un téléviseur premium, à la fois minimaliste et sobre avec son cadre fin métallique. Il dispose d’une dalle de 50 pouces très agréable à regarder, avec des bordures quasi inexistantes pour une meilleure immersion. De plus avec sa technologie QLED, l’écran offre une qualité d’images réaliste avec un large panel de couleurs et des contrastes amplement satisfaisants pour le prix, sans pour autant atteindre le niveau de l’OLED.

L’écran affiche également une définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), assurant une très bonne qualité d’image. Le C721 est également compatible avec les meilleures normes vidéo à savoir, le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision pour une expérience comme au cinéma, mais à la maison. De plus, le C721 dispose d’une barre de son ONKYO qui propose un son Dolby Atmos. Il s’agit d’un système audio réfléchissant le son sur le plafond et les murs pour des effets sonores 3D afin d’offrir une meilleure immersion sonore.

Une TV fluide grâce à Android TV

Pour ce prix, vous apprécierez la présence de 3 ports HDMI 2.1. Pour les jeux compatibles, vous pourrez profiter tout simplement d’une meilleure image grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit au maximum la latence. La dalle est quant à elle à 50 Hz, et ne propose donc pas de la 4K avec un taux de rafraichissement aussi élevé pour cette définition. Vous serez donc bloqué en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X… C’est assez dommage, mais pour le prix on lui pardonnera facilement.

Enfin, ce modèle tourne sous Android TV, une interface qui est connue pour sa simplicité et sa fluidité. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Quelles sont les meilleures TV QLED du moment ?

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avec la même technologie d’affichage pour les comparer avec la TV TCL de ce bon plan, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures TV QLED en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.