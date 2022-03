Ce forfait mobile vous offre la tranquillité : 90 Go à seulement 7,99 €/mois

NRJ Mobile propose un nouveau forfait mobile en série limitée pour encore quelques jours. Celui-ci vous permet de bénéficier de 90 Go pour seulement 7,99 euros par mois la première année.

En voilà une période originale côté forfaits mobile. Au lieu de suivre les tendances, les opérateurs préfèrent proposer leurs propres offres avec des enveloppes de données plus ou moins élevées en fonction du public visé. Aujourd’hui, c’est NRJ Mobile qui a décidé d’en faire de même avec la mise en avant d’un nouveau forfait de 90 Go à prix bas pendant la première année.

Les caractéristiques de ce forfait ?

Le réseau mobile de Bouygues Telecom sans engagement

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM

90 Go de 4G en France et 13 Go en Europe et DOM

Jusqu’au 6 avril 2022, le forfait de 90 Go chez NRJ Mobile est disponible à 7,99 euros par mois pendant un an avant de passer à 14,99 mensuels. Ce forfait est sans engagement et peut être résilié à tout moment. N’oubliez pas d’utiliser notre outil Reminder si vous ne souhaitez pas continuer au-delà de la période promotionnelle.

Pourquoi devrais je choisir NRJ Mobile ?

C’est Bouygues Telecom qui distribue le réseau pour les clients NRJ Mobile, celui-ci étant l’un des meilleurs fournisseurs de réseau mobile en France. Vous profitez donc des infrastructures de l’opérateur dans tout le pays, aux DOM et celle de ses partenaires en Europe. Ce forfait propose une enveloppe 4G de 90 Go. C’est un montant largement à même de répondre à la plupart des besoins de consommation numérique via mobile. De plus le réseau de Bouygues offre des débits un téléchargement très satisfaisant pour profiter du streaming de VOD. Il est même possible de partager aisément sa connexion avec ses proches via point d’accès mobile ou d’utiliser la carte Sim fournie pour l’inclure dans une Box 4G.

Des communications en illimité même vers l’étranger

Ce forfait propose en effet les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Il prévoit également 10 Go à utiliser depuis ces mêmes destinations. Ceci sera principalement utile pour vous orienter à l’étranger via GPS ou de trouver des informations utiles en cas de besoin. Attention cependant, cette enveloppe est décomptée du forfait de base et n’est pas disponible en plus de de celle valable en France.

Les forfaits similaires du moment

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Notre comparateur des meilleurs forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

