10 Go à tout petit prix, voilà le forfait mobile parfait pour faire des économies

C'est au tour de Cdiscount Mobile d'être mis en avant aujourd'hui avec notamment un nouveau forfait de 10 Go en série limitée. Celui-ci ne dépasse pas les 4 euros par mois la première année.

Certes, les offres de forfait mobile à (très) petits prix sont nombreuses, mais elles sont souvent assez avares côté enveloppe de Go. Ce n’est en revanche pas le cas chez Cdiscount qui propose en ce 1er avril et pour toute la durée du Week-end un forfait mobile à moins de 4 euros par mois avec un montant de données 4G qui s’élève jusqu’à 10 Go en France, en Europe et dans les DOM.

Le forfait Cdiscount Mobile en détail

Appels, SMS/MMS illimités en France, Europe et DOM

10 Go de data 4G partout en France

Sans engagement avec le réseau Bouygues Telecom

Jusqu’au 4 avril 2022, vous pouvez profiter du forfait de 10 Go à seulement 3,99 euros par mois pendant un an. Ce dernier passe ensuite à 9,99 euros mensuels, toujours sans engagement.

Tout d’abord, des communications en illimité

Ce forfait Cdiscount mobile, comme les autres, propose les appels, SMS, MMS illimités, en France métropolitaine. Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations au total), on retrouve les mêmes conditions concernant les appels, SMS, MMS en illimité, uniquement vers un numéro français. Cdiscount Mobile utilise le réseau de Bouygues Télécom, proposé sans restrictions. Vous avez donc accès à l’ensemble du réseau métropolitain de l’opérateur historique et de ses partenaires en Europe.

Une enveloppe 4G suffisante pour la plupart des usages

Avec 10 Go, vous pouvez profiter de votre mobile avec une utilisation classique chaque mois. On pense dans ce cas à la navigation sur Internet, le streaming de vidéo, ou la navigation sur les réseaux sociaux. Attention cependant à ne pas trop en faire, la limite est vite atteinte si vous utilisez souvent le partage de connexion avec votre smartphone, par exemple. Notez que le débit est réduit au-delà de l’enveloppe 4G. Nous vous conseillons donc d’utiliser une connexion Wi-Fi dans un usage domestique.

Pour L’Europe et les DOM, Cdiscount Mobile a pour ce forfait choisi de laisser l’intégralité de l’enveloppe de base, à savoir 10 Go. C’est une quantité plus confortable et idéale si vous avez prévu un ou plusieurs voyages dans les mois à venir.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Notre comparateur des meilleurs forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

