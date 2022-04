Pas de surprise après un an, car ce forfait 60 Go à 6,99€/mois ne changera pas son prix

Choisir Auchan Télécom a ses avantages, car il arrive souvent de tomber sur de bonnes surprises. Cette fois-ci, il s'agit d'un forfait de 60 Go à 6,99 euros par mois dont le prix ne bouge pas, même après la première année d'abonnement.

Auchan Telecom a bien compris qu’il fallait être sur les starting-blocks cette semaine pour être le premier à proposer le meilleur rapport Go-Prix côté forfait mobile. C’est bien le cas aujourd’hui avec la présence d’un forfait 4G sans engagement très intéressant : 60 Go à petit prix et sans variation du tarif mensuel après la première année.

Que proposent les forfaits Auchan Telecom ?

Le prix (très) bas valable même après la première année

Les appels/SMS/MMS illimités

60 Go en France

En ce moment chez Auchan Télécom, le forfait mobile de 60 Go à seulement 6,99 euros par mois et ce prix n’est pas seulement valable la première année. Cette offre est sans engagement et est disponible jusqu’au 10 avril 2022.

Un forfait idéal pour tenir tout un mois pour pas cher

Avant de parler des données 4G, Auchan Télécom offre avec ce forfait les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Évidemment, le plus gros argument de cette offre reste le rapport Go-prix qui est l’un des plus intéressants du marché. Celui-ci propose pas moins de 60 Go pour seulement 6,99 euros/mois et dont le prix n’évolue pas à la hausse même après un an. Avec autant de Go en stock, pas de risque d’être limité que ce soit côté streaming de vidéo ou même jeu en ligne où que vous soyez jeu en ligne. On peut même penser à un tel forfait pour l’utiliser dans une Box 4G et en faire profiter plus facilement tout son entourage.

Il faut dire que Auchan Télécom utilise le réseau de Bouygues Télécom partout en France, vous êtes donc assuré de bénéficier d’une expérience de qualité pour tous les usages.

De la data aussi à l’étranger

En plus de la quantité de Data valables en France, Auchan Telecom a aussi prévu des enveloppes proportionnelles au forfait choisi pour l’Europe et les DOM. 10 Go de données 4G sont prévus pour être utilisés à l’étranger. De quoi être à l’aise en déplacement ou en vacances sans avoir à se connecter à un réseau Wi-Fi dans les environs.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

