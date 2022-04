Le nouveau Xiaomi Poco X4 Pro 5G subit déjà les promotions de plein fouet

Pour un smartphone abordable, le Xiaomi Poco X4 Pro 5G présente des caractéristiques techniques de haute volée. Aujourd’hui, il est même proposé à un prix encore plus réduit que d'habitude en passant de 299 euros à 269 euros sur Amazon, pour la version 128 Go uniquement.

La marque chinoise enchaîne les succès avec l’ensemble de ses smartphones. La gamme Poco arrive à proposer une expérience fluide sans trop de compromis, et surtout pour un prix relativement bas. Le nouveau Poco X4 Pro 5G a de bons arguments pour plaire, surtout qu’il est déjà moins cher et devient donc encore plus intéressant qu’à son récent lancement grâce à cette réduction de 10 %.

Quels sont les points forts du Poco X4 Pro 5G ?

Son écran AMOLED FHD à 120 Hz

Son processeur Snapdragon 695 efficace au quotidien

Son autonomie confortable avec de la charge rapide 67 W

La version 6 + 128 Go du Xiaomi Poco X4 Pro 5G est affichée à 299,99 euros, mais en ce moment on la retrouve 30 euros moins cher sur Amazon et passe à 269,90 euros seulement. Il s’agit du prix le plus bas constaté sur le site du géant du e-commerce.

Un smartphone musclée, à petit prix

La gamme Poco est réputée pour ses smartphones à prix attractif tout en proposant une fiche technique solide, et pour cette quatrième génération Xiaomi n’a pas fait les choses à moitié. Le Poco X4 Pro, n’est pas sans intérêt, car grâce à la puce Snapdragon 695 il profite de la compatibilité avec le réseau 5G. Couplée à 8 Go de mémoire vive, cette configuration est suffisamment performante pour faire pour faire du multitâche, faire tourner plusieurs applications gourmandes et même les jeux 3D du moment (sans les graphismes élevés). Il tourne sous MIUI 13 basé sur Android 11.

Le X4 Pro 5G offre une expérience de navigation totalement fluide, mais c’est surtout grâce à sa dalle rafraîchie à 120 Hz — une caractéristique très rare sur cette gamme de prix. Et la fluidité n’est pas le seul argument, puisque Xiaomi intègre sur smartphone un écran AMOLED de 6,67 pouces en définition Full HD, ce qui est idéal pour consommer du contenu multimédia.

Un module photo correct et une recharge (très) rapide

Côté photo, le X4 Pro 5G n’est pas un excellent photophone, mais fait mieux que son prédécesseur en embarquant un capteur principal de 108 mégapixels. Celui-ci s’accompagne également d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Il profite donc d’une bonne polyvalence, mais le mode macro est assez anecdotique. Il ne faut donc pas s’attendre à ce que les performances photographiques n’atteignent pas des sommets, mais le capteur principal permettra tout de même de capturer de jolies photographies quand les conditions de lumière sont réunies.

Enfin, Xiaomi tient à délivrer un téléphone endurant, c’est pourquoi le X4 Pro 5G embarque une grosse batterie de 5 000 mAh. Cet accumulateur sera suffisant pour faire durer vos sessions de jeux, pendant plusieurs heures. Et en plus d’offrir une belle autonomie, ce smartphone dispose d’un système de charge rapide 67 W très efficace pour récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin.

