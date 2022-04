Orange casse le prix de son forfait 4G de 70 Go : seulement 9,99 €/mois

Orange voit bien que la concurrence est rude côté forfaits mobile et l'opérateur historique ne veut pas se laisser distancer. Son forfait de 70 Go passe dès aujourd'hui à moins de 10 euros par mois grâce à un code promo.

L’arrivée d’un forfait mobile sans engagement et à pas cher chez Orange, c’est toujours un petit évènement. Cette fois-ci, l’opérateur profite de l’arrivée des beaux jours pour proposer son forfait de 70 Go à moins de 10 euros par mois pendant un an grâce à un code promo de circonstance.

Le forfait Orange en détail

Appels, SMS/MMS illimités avec 70 Go de 4G

Valables en France, Europe, DOM, Suisse et Andorre

Pas d’engagement et un prix fixe la première année

Le forfait Orange de 70 Go est actuellement disponible à seulement 9,99 euros par mois en utilisant le code promo « SOLEIL2022 » avant de procéder au paiement de votre commande. Le prix passe ensuite à 29,99 euros par mois après un an. Cette offre est valable jusqu’au 1er juin 2022.

Un forfait complet taillé pour le quotidien

Avec 70 Go de données 4G mensuelles, Orange assure avec ce forfait une expérience complète sans réel compromis pour les accrocs à leur smartphone. On pense à de nombreux usages du quotidien comme le streaming de vidéo, la visio, le jeu en ligne ou même le partage de connexion, le tout sur le meilleur réseau mobile de France. De plus, ce forfait a la particularité d’être utilisable aussi bien en France métropolitaine que depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et l’Hexagone. Vous profitez donc de la même enveloppe, où que vous soyez. En cas de besoin, vous pouvez passer par l’application Orange & Moi pour ajouter des données (payantes) en cas de besoin ou même tout simplement changer de forfait.

Côté communications, on retrouve toujours les appels, SMS et MMS illimités. C’est aussi le cas en Europe et dans les DOM.

La qualité du réseau Orange en prime

Connu pour la qualité de son réseau mobile, Orange est clairement l’opérateur qui propose la meilleure expérience connectée en France, où que vous soyez. Avec une moyenne de 110 Mb/s en téléchargement et 15 Mb/s en envoi, autant dire que vous ne serez pas lésé de ce que peut offrir votre mobile comme le streaming de vidéo, même en 4K, la navigation fluide sur les réseaux sociaux ou même le jeu en ligne où que vous soyez.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

