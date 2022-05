Grâce à cette offre, la Samsung Galaxy Tab S7 FE n’a jamais été aussi bon marché

La Samsung Galaxy Tab S7 FE s’inspire du modèle plus premium avec de légères concessions. Proposée à sa sortie à 599 euros pour le modèle 64 Go, aujourd’hui vous pouvez l’obtenir pour 389 euros avec en plus des Galaxy Buds 2 offerts.

Avec ses tablettes tactiles, le constructeur coréen propose une solution pour tous les budgets, en allant de l’entrée de gamme jusqu’à des produits plus premium. Le modèle FE de la S7 est le bon compromis pour avoir une tablette proche du haut de gamme, avec un prix revu à la baisse. C’est d’autant plus le cas aujourd’hui, car elle est proposée dans un pack à un prix très intéressant.

Ce pack Samsung propose :

Une tablette aux finitions premium

Qui délivre belles performances avec son Snapdragon 750G

Avec une autonomie confortable

Les Galaxy Buds 2 offerts : des true wireless avec réduction de bruit

Avec un prix de lancement à 599 euros, aujourd’hui le Samsung Galaxy Tab S7 FE devient beaucoup plus abordable dans un pack proposé sur Amazon. La tablette s’accompagne avec les Galaxy Buds 2, le tout pour seulement 389 euros grâce à une ODR valable jusqu’au 15 mai 2022. Vous économisez près de 360 euros, car séparément les deux produits vous coûteraient 748 euros.

Suffisamment performante au quotidien

La Galaxy Tab S7 FE reprend les bases de la gamme premium des Galaxy Tab S7 et S7+, mais en version plus allégée et plus accessible — sans pour autant négliger les performances. Ainsi, la Galaxy Tab S7 FE s’accompagne d’un écran LCD de 12,4 pouces pour une définition de 2 560 x 1 600 pixels limité à 60 Hz. Contrairement à la version plus premium, la FE ne propose pas de l’AMOLED, ni de 120 Hz mais offre tout de même une belle luminosité montant jusqu’à 600 nits et un excellent calibrage d’usine.

Fan Édition oblige, la tablette de Samsung change de processeur pour alléger la facture : pas de Snapdragon 865+, mais un Snapdragon 750G qui donne droit tout de même à de très bonnes performances en multitâche, en lecture vidéo et même en jeu. Ce modèle est équipé de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. D’ailleurs, si vous comptez y passer du temps, l’une de ses plus grandes qualités c’est bien sa batterie. Samsung propose une grande batterie de 10 090 mAh pouvant tenir une journée et demie en utilisation classique, en passant de la vidéo, au jeu et à la navigation sur le Web, voire plus selon votre utilisation.

Une version allégée aux allures premium

En concevant la Galaxy Tab S7 FE, Samsung propose des finitions aussi soignées que le modèle plus premium. Elle dispose d’une conception légère (608g)et peu encombrante (6,3 mm) pour se transporter facilement. Sa façade arrière accueille un système aimanté dédié au stylet S Pen qui est fourni dans la boîte.

La version FE possède certes qu’un seul appareil photo, elle fait le job avec son capteur arrière de 8 mégapixels. Le capteur avant propose une définition de 5 mégapixels et permet de faire des appels en visio de bonne qualité. Quant au son, la tablette dispose de deux haut-parleurs certifiés Dolby Atmos avec une qualité très correcte, en plus d’un micro de bonne qualité avec une bonne puissance de captation.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G.

Les Galaxy Buds 2 offerts

Les Galaxy Buds 2 sont des écouteurs sans fil au format rond qui se font très vite oublier et sont d’ailleurs plus discrets que la plupart des concurrents, qui optent pour le format tige. Ils sont très confortables notamment grâce à leur format intra-auriculaires et leur poids très léger. En prenant en charge la technologie de réduction de bruit active, les Buds 2 parviennent correctement à réduire une bonne partie des bruits. Il existe également un mode transparence pour rester à l’écoute.

Côté audio, les écouteurs de Samsung offrent un rendu sonore chaleureux et équilibré, diffusé grâce aux haut-parleurs dynamiques. Pour cette gamme de prix, ils ont le mérite d’être assez précis et efficaces, notamment dans les voix ou les aigus. Quant à l’autonomie, il faut compter jusqu’à 7 heures d’écoute continue et 5h avec la réduction de bruit activée. Le boîtier est compatible avec la charge sans fil et les écouteurs sont entièrement chargés en seulement 1 h 20 une fois placés à l’intérieur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les Samsung Galaxy Buds 2.

Que ce soit pour s’amuser ou pour travailler, laquelle choisir ?

Si vous souhaitez comparer la Samsung Galaxy Tab S7 FE avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles à choisir en 2022.

