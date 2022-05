Pendant les French Days, le réveil connecté Lenovo Smart Clock 2 est à -44 %

Si vous souhaitez remplacer votre bon vieux réveil par une version connectée plus moderne et fonctionnelle, le Smart Clock 2 de Lenovo avec Google Assistant est à un prix plus doux lors des French Days : 37,99 euros au lieu de 69,99 euros.

La dernière version du Lenovo Smart Clock apporte quelques nouveautés au programme comme un design retravaillé pour améliorer les performances audio et l’ajout de nouvelles fonctions utiles au quotidien. Cela fait de ce radio-réveil l’accessoire indispensable à avoir sur votre table de chevet. La deuxième génération devient plus intéressante lors des French Days grâce à cette réduction de plus de 30 euros sur son prix actuel.

Les points forts du Lenovo Smart Clock 2

Un réveil connecté propulsé par l’OS de Google

Un design en tissu avec l’enceinte tout autour de l’écran

Un accessoire utile : le tapis de recharge sans fil

Habituellement affiché à 69,99 euros, le réveille connecté Lenovo Smart Clock 2 est actuellement en promotion à 37,99 euros à la Fnac et Darty.

Pour 10 euros de moins, on retrouve le Lenovo Smart Clock Essential, un modèle plus classique et moins onéreux bien pratique.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Lenovo Smart Clock 2. Le tableau se met à jour automatiquement.

Reprend les grandes lignes de son prédécesseur,

Le Lenovo Smart Clock 2 copie une partie de la recette du premier modèle, avec son format compact et son écran LCD de 4 pouces. En revanche, la marque repense le design de son radio réveil connecté pour offrir plus de possibilités. Cette nouvelle itération abandonne le design conique de son prédécesseur, et gagne quelques millimètres afin d’améliorer le confort d’utilisation. Il se fondra sans aucun problème dans n’importe quelle chambre à coucher grâce à son revêtement en tissu, qui recouvre d’ailleurs la totalité de l’appareil.

Concernant ses fonctionnalités, le Lenovo Smart Clock 2 affichera l’heure, la météo, l’actualité, des vidéos via YouTube mais pourra également diffuser de la musique, vos podcasts préférés ou encore la radio. Pour ces derniers usages, il ne faudra pas compter sur une qualité audio exceptionnelle, mais son haut-parleur a été amélioré, et déplacé sous l’écran pour proposer une expérience sonore plus agréable.

Avec quelques fonctionnalités supplémentaires

La véritable nouveauté de ce modèle est qu’il s’accompagne d’un tapis de recharge sans fil. Celui-ci sert de socle, une fois le soir venu, vous n’avez plus qu’à poser votre téléphone à côté de votre réveil pour qu’il se recharge durant la nuit. Vous pourrez alors recharger jusqu’à 10 W (voire plus) vos appareils compatibles, et même ceux de la Pomme grâce à sa compatibilité MagSafe. Et si vous avez plusieurs appareils à charger, sachez que ce tapis propose aussi un port USB-A. On retrouve également une petite veilleuse qui diffuse une lumière douce lorsque vous en avez besoin.

Bien entendu l’appareil fonctionne main dans la main avec Google Assistant. Vous allez pouvoir demander la météo, l’actualité du moment, ou les rendez-vous prévus sans difficulté. L’assistant vocal pourra aussi servir à contrôler vos appareils connectés présents chez vous. Il est aussi possible de caster du contenu depuis un smartphone ou vers une TV. En ce qui concerne l’interface, elle est claire et facile d’accès, avec des caractères suffisamment gros pour voir les informations même à l’autre bout de la pièce. Enfin, vous aurez la possibilité de configurer plusieurs comptes Google et de choisir le mode sombre (comme sur smartphone).

