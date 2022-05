Le prix du Google Pixel 6 (128 Go) dégringole pendant les French Days

Le Pixel 6 devient de plus en plus envisageable et baisse aujourd'hui son prix pour les French Days chez plusieurs commerçants, il passe de 649 euros à 579 euros.

Les French Days sont déjà là et encore pour quelques jours. De nombreuses promotions sont aussi déjà là sur des références smartphone que nous recommandons chaudement. C’est actuellement le cas du Google pixel 6 qui voit son prix baisser de 70 euros chez de nombreux commerçant en ligne.

Les caractéristiques du Pixel 6

Un écran OLED Full HD+ à 90 Hz

Une partie photo/ vidéo excellente

Android 12 natif et mises à jour prioritaires

Au lieu de 649 euros à son lancement, le Google Pixel 6 avec 128 Go de stockage est disponible en promotion à seulement 579 euros chez la plupart des revendeurs pendant les French Days comme Boulanger, la Fnac, Darty et Red by SFR.

Le photophone de référence sur Android

Avec le Google Pixel 6 la firme américaine voulait une fois de plus assoir son hégémonie du côté de la photo. Le smartphone comporte un capteur grand-angle de 50 mégapixels d’un côté et un capteur ultra grand-angle à 114° de 12 mégapixels. Si la version Pro est un cran au-dessus, avec la présence d’un téléobjectif pour ce dernier, mais l’expérience globale est de très bonne facture grâce à l’apport du capteur autofocus laser, du capteur spectral de scintillement et de la stabilisation optique de l’image.

Les algorithmes de Google sont aussi largement mis en avant pour rendre les clichés les plus vifs et détaillés possibles. Ces derniers peuvent notamment effacer des éléments en arrière-plan ou déflouter les visages en mouvement. Pour les selfies, on trouve un capteur de 8 mégapixels.

Google Tensor : Un SoC maison efficace

La nouvelle gamme de smartphones pixel marque l’arrivée du premier SoC maison de la firme développé en interne. Exit donc les puces Snapdragon de Qualcomm, c’est le fameux Google Tensor qui prend la relève. Ce processeur met l’accent sur l’intelligence artificielle pour proposer des fonctionnalités inédites avec les services de Google. On peut citer la traduction instantanée en mode hors-ligne, par exemple, ou encore les nouvelles possibilités permises sur l’application de l’appareil photo.

Côté performances brutes, on est en revanche en retrait par rapport aux flagship les plus puissants comme les iPhone 13 Pro ou même les derniers Samsung Galaxy S22. Cependant, le Pixel 6 est loin d’être à la ramasse. Les jeux ne tournent certes pas au maximum de leurs capacités, mais l’expérience utilisateur globale est parfaitement fluide au quotidien, et d’autant plus agréable à utiliser avec la nouvelle mouture Android 12 installée nativement sur le smartphone.

En ce qui concerne l’autonomie, le Pixel 6 table sur une endurance d’une journée avec sa batterie de 4 614 mAh et une recharge rapide de 30 W faisant passer le téléphone de 0 à 50 % en 30 minutes, que ce soit en filaire ou sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Pixel 6.

