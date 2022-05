La nouvelle sonnette connectée de Google est à prix réduit pour les French Days

Sortie il y a quelques mois, la Nest Doorbell de Google simplifie son installation par rapport au modèle précédent, avec un prix plus doux. C’est une bonne chose, d’autant plus qu’elle devient plus abordable grâce à cette réduction de 15 %.

Après une première sonnette connectée réussie, l’entreprise de Mountain View revient trois plus tard avec la Nest Doorbell. Cette dernière profite désormais d’une installation sans fil grâce à son fonctionnement sur batterie. Ses fonctionnalités sont plus que satisfaisantes, et sont désormais accessibles sans abonnement supplémentaire. Et à l’occasion des French Days, elle perd 30 euros de son prix pour alléger un peu plus la facture.

Les points clés de la Nest Doorbell

Une sonnette plus rapide à installer

Une qualité correcte même de nuit

Détecte les mouvements et reconnaît les visages

Disponible au prix de 199,99 euros, la sonnette connectée Nest Doorbell de Google bénéficie de 15 % de réduction chez Boulanger et passe à 169,99 euros sur le site Boulanger.

Une sonnette minimaliste plus simple à installer

Esthétiquement, la Nest Doorbell de Google mise sur un aspect minimaliste tout en s’inscrivant dans la lignée des derniers produits Nest. L’atout majeur de cette nouvelle sonnette c’est qu’elle peut être installée en mode filaire, ou sur batterie — ce qui n’était pas le cas auparavant. De ce fait l’installation ne vous prendra qu’une dizaine de minutes et ne nécessitera pas de grands travaux. Avant de la connecter à votre réseau WiFi, assurez-vous de placer la sonnette à 1,22 mètre du sol pour un angle optimal, mais aussi de laisser impérativement au moins 5,7 centimètres au-dessus de la sonnette afin de pouvoir utiliser l’outil de desserrage, qui sert à retirer la sonnette de son emplacement pour la recharger. Niveau autonomie, elle peut tenir jusqu’à 6 mois en utilisation modérée.

Pour bien distinguer les visiteurs

Concernant ses caractéristiques, la Nest Doorbell propose un ratio d’image de 3:4 avec un angle de vision de 145° afin de voir vos visiteurs de la tête aux pieds ainsi que les colis déposés au sol. Côté image, la Nest Doorbell fait quelques concessions par rapport au modèle précédent : le capteur de la Nest Doorbell embarque seulement 1,3 mégapixel, contre 3 mégapixels pour la Nest Hello. La définition ? Elle passe de 1 600 x 1 200 pixels à 960 x 1 280 pixels, cela est dû en partie au changement de ratio. Néanmoins, la vidéo reste clairement exploitable et suffisamment détaillée pour distinguer un visage d’un autre et pour lire une plaque d’immatriculation.

La vision nocturne se montre très performante, la sonnette est capable de différencier une voiture d’une autre ou les visages. Via l’application, vous pouvez consulter le flux en direct ou regarder plus tard ce qui s’est passé, même si vous avez manqué une alerte. Google donne accès à l’historique vidéo qui permet de remonter jusqu’à trois heures dans le temps, plus si vous souscrivez un abonnement Nest Aware. Mais ce qui est surtout appréciable c’est que la détection de mouvements, personnes, colis, animaux et véhicule sont désormais disponibles sans abonnement tout comme l’option de zones d’activité. Autrement, vous allez pouvoir communiquer avec vos visiteurs grâce au haut-parleur et au micro intégrés.

Google Assistant à votre service

Bien entendu, elle est compatible avec l’assistant Google et vous allez pouvoir la connecter aux appareils du géant. Donc si vous disposez par exemple d’un Nest Hub, vous allez pouvoir demander à l’assistant vocal de vous montrer la caméra de la porte d’entrée, afin de voir, ou bien entendre et parler aux visiteurs se trouvant à votre porte à travers votre écran connecté. Et si votre sonnette vidéo détecte un mouvement, votre appareil Google vous en informe.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas lire notre test complet sur la Google Nest Doorbell.

