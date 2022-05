Amazon vous fait économiser 200 € sur le Sony Xperia 5 III pendant les French Days

Le Xperia 5 III est un smartphone compact de 6,1 pouces qui embarque avec lui la puissance du Snapdragon 888. Jusqu'ici, ce smartphone flirtait avec la barre des 1000 euros, mais désormais, son prix indiqué est en baisse du côté d'Amazon pendant les French Days et se retrouve à passer de 999 euros à 799 euros.

Le Sony Xperia 5 III n’a peut-être qu’une diagonale de 6.1 pouces, cela ne l’empêche pas d’embarquer un sacré lot de puissance. Nous l’avions trouvé un peu trop onéreux au moment de sa sortie pour ce qu’il offrait. Aujourd’hui, il présente un rapport puissance-prix bien meilleur grâce à une promotion d’Amazon qui le rend aujourd’hui disponible à un prix beaucoup plus attractif.

Les points forts du Sony Xperia 5 III

Un écran AMOLED de 6,1 pouces 120 Hz

De très bonnes performances

Un module photo efficace

Habituellement affiché au prix de 999 euros, le Sony Xperia 5 III est désormais disponible à 799 euros chez Amazon.

Un design reconnaissable

Le Xperia 5 III reprend les traits de ses grands frères avec un design rectangulaire et très allongé caractéristique de la gamme Xperia, mais avec des angles plus arrondis. Il est aussi plus léger que le Xperia 1 III à 168 g. Il profite donc d’une prise en main facilitée et d’une certification IP68 qui le rend résistant à l’eau et à la poussière. Il emporte avec lui une dalle AMOLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraichissement à 120 Hz, qui repasse à 60 Hz en mode économie d’énergie ou bien quand le smartphone a du mal à refroidir. La qualité d’affichage de l’écran est agréable avec une belle luminosité et une compatibilité HDR10+ pour des couleurs toujours plus réussies.

Des performances au rendez-vous

Le Sony Xperia 5 III arrive à être très puissant avec son Snapdragon 888 et 8 Go de RAM et naviguera au travers de toutes les applications que vous souhaiterez lancer avec des performances au top pour une utilisation sans contraintes. Même avec des jeux 3D gourmands. Ce smartphone est également équipé de la 5G.

Il intègre 3 capteurs photo : un capteur principal de 12 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx, et un téléobjectif de 12 mégapixels, avec zoom optique jusqu’à 4,4x. Avec son savoir-faire en ce qui concerne les caméras, Sony a misé sur les capacités physiques de ses capteurs plutôt que sur des algorithmes, ce qui donne des photos avec du détail et des contrastes bien gérés, avec des couleurs fidèles et un mode nuit très efficace. On remarque cependant un effet de lissage dans certaines situations.

Niveau autonomie, la batterie de 4 500 mAh du Sony Xperia 5 III vous fera normalement tenir une journée et demie avec un usage modéré. Avec le 120 Hz activé, on passe à une bonne journée d’utilisation. Le chargeur inclus de 30 W vous fera atteindre 50% de batterie en 30 et une charge complète sera faite en environ 1h45.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce smartphone, n’hésitez pas à lire notre test complet du Sony Xperia 5 III.

