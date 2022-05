Pour les French Days, Boursorama Banque offre 130 € de prime à l’ouverture

Rien de tel qu'une période de promo pour les banques en ligne, c'est souvent l'occasion de faire des affaires en ouvrant un compte. Cette fois c'est avec Boursorama Banque que ça se passe, son nouveau Pink Week-End offre jusqu'à 130 euros de prime.

En cette période de solde grâce aux French Days, Boursorama Banque en profite pour relancer son opération spéciale Pink Week-End. Cette fois-ci c’est le retour des gros chiffres puisque la banque en ligne propose jusqu’à 130 euros de prime pour une première ouverture de compte.

Que propose Boursorama Banque ?

Pas de frais de tenue de compte, mais avec conditions

La compatibilité Google Pay et Apple Pay

Zéro frais de paiement à l’étranger

L’offre du Pink Week-End est disponible jusqu’au lundi 9 mai inclus prochain et vous permet d’obtenir jusqu’à 130 euros pour l’ouverture d’un compte. Pensez à utiliser le code « PINKMOV » pour bénéficier de cette offre, qui n’est d’ailleurs valable que pour les nouveaux clients.

Une banque en ligne pas chère

En étant une filiale du groupe Société Générale, on aurait pu penser que Boursorama Banque proposerait des tarifs similaires à une banque traditionnelle. Rassurez-vous, il n’en est rien. La banque en ligne est en effet parmi les moins chères du marché et propose des offres adaptées à chaque budget. Les cartes Welcome et Ultim sont par exemple totalement gratuites sous réserve d’au moins une utilisation par mois. La vraie différence avec l’offre payante Ultim Metal à 9,99 euros par mois se fait au niveau des retraits à l’étranger qui sont illimités et gratuits, là où les autres font l’objet de frais. Autrement, si vous ne prévoyez d’utiliser votre carte en dehors de France uniquement pour les paiements, ce sera gratuit pour tous.

Un environnement applicatif complet

En tant que banque en ligne, Boursorama banque propose bien évidemment une application dédiée disponible sur iOS et Android. Même s’il s’agit pas de la meilleure solution applicative du marché, surtout si l’on compare à ce que peuvent proposer d’autres néobanques, elle s’avère tout à fait fonctionnelle et assez complète pour une utilisation classique.

D’un coup d’oeil, vous avez accès à l’ensemble de vos dernières dépenses et l’état de votre compte. Vous avez également la possibilité de faire facilement des virements, d’afficher et d’envoyer son RIB ou même de bloquer son compte et sa carte en cas de vol ou de perte de cette dernière. Elle offre également une compatibilité avec Google Pay, Apple Pay et même Samsung Pay pour permettre de payer sans contact avec son smartphone ou sa montre connectée.

Les démarches pour ouvrir un compte et profiter de l’offre

Pensez d’abord à vous munir d’un justificatif de domicile, le RIB de votre banque actuel, une photocopie de votre fiche d’identité ainsi qu’une fiche de paie. Une fois équipé, vous pourrez commencer à remplir minutieusement le questionnaire avec vos informations personnelles, cela ne prend pas plus de 5 minutes. Avant de valider, pensez également à saisir le code promo PINKMOV afin de bénéficier de la prime lors de l’ouverture de votre compte.

Les 80 premiers euros sont versés sur le compte une fois son ouverture effective quelle que ce soit la carte et l’offre choisie: Welcome, Ultim ou Metal. Les 50 euros supplémentaires peuvent être obtenus si vous optez l’utilisation du service de mobilité bancaire EasyMove qui vous est proposé à l’ouverture du compte.

La démarche est donc rapide et simple, mais il faut ensuite être patient. Lors de notre test de la banque en ligne Boursorama, il s’est écoulé une petite quinzaine de jours entre le moment de l’inscription en ligne, de la réception des identifiants, puis de la carte bancaire avec les codes. Cependant, tout est opérationnel après cela.

Notre comparateur

Afin de connaitre les autres banques en ligne disponibles en France, nous vous invitons à consulter dès maintenant notre comparateur des banques en ligne. Vous y trouverez également nos avis détaillés pour chacune d’entre elles.

Les meilleures banques en ligne La banque la moins chère Boursorama Banque jusqu'à 100 € offerts pour l'ouverture d'un compte Découvrir La meilleure banque en ligne Hello bank! 6 premiers mois offerts de Hello Prime à 1 euros Découvrir L'offre du moment Orange Bank Jusqu'à 100 € offerts pour l'ouverture d'un compte avec carte Premium Découvrir

