La version 256 Go du Xiaomi Poco M4 Pro est 70 € moins chère sur Amazon

Même quand on a un budget restreint, on peut trouver de bons smartphones pas chers. La preuve en est avec le Poco M4 Pro de Xiaomi, qui profite en ce moment de 25 % de réduction pour tomber à 209,90 euros contre 279,90 euros à sa sortie.

Avec sa gamme Poco, Xiaomi a toujours cherché à offrir de bonnes performances pour un prix relativement bas. En présentant le Poco M4 Pro, Xiaomi ne semble vouloir ne laisser plus aucune place à ses concurrents sur l’entrée et le milieu de gamme. Même s’il vient avec quelques concessions, il propose une fiche technique équilibrée et idéale pour les petits budgets. Mieux encore, son rapport qualité-prix s’améliore davantage grâce à cette remise de 25 %.

Le Poco M4 Pro en quelques mots

Un écran AMOLED de 6.43 pouces à 90 Hz

Un processeur entrée de gamme efficace : Mediatek Helio G96

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide (33 W)

Android 12

Proposée à 279,90 euros, la version 8 + 256 Go du Xiaomi Poco M4 Pro 4G est disponible à un meilleur prix sur Amazon. En utilisant le coupon de réduction de 20 euros, et en profitant de 50 euros de remise immédiate, le smartphone revient à seulement 209,90 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Poco F3. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un entrée de gamme très convaincant

Affiché à un tarif assez accessible, le Xiami Poco M4 Pro propose des finitions élégantes avec ses fines bordures autour de son écran. Ce qui fait force est d’ailleurs son écran qui est AMOLED avec une définition FHD+ (2 400 x 1 080 pixels). Xiaomi ne s’arrête pas là et propose un taux de rafraîchissement montant jusqu’à 90 Hz pour assurer une expérience de navigation fluide.

La firme chinoise garantit, comme à son habitude, un smartphone endurant. Sa batterie de 5 000 mAh va faire tenir le smartphone au moins une journée et demie, ce qui bien sûr peut varier en fonction de votre utilisation. Pour cette gamme de prix, on apprécie surtout la présence d’une charge rapide de 33 W. On est loin des 120W proposés par le Xiaomi 11T Pro, mais il suffit de 30 minutes pour passer de 0 à 54 % et un peu moins d’une heure pour une charge complète.

Malgré quelques concessions

Dans ce bon plan, il s’agit de la version 4G, qui se trouve moins costaud que le modèle 5G. Néanmoins, avec son SoC Mediatek Helio G96 le Poco M4 Pro assure dans l’ensemble une expérience assez fluide. Vous ne pourrez pas faire tourner des jeux 3D trop gourmands, mais cette configuration suffira amplement pour consulter vos réseaux sociaux, faire de la navigation web et supporter du multitâche. Côté logiciel, cette entrée de gamme a le mérite de proposer l’interface maison, MIUI 13, basée sur Android 12.

Pour la photo, ce n’est pas un excellent photophone mais il fait preuve de polyvalence avec un triple capteur 64 + 8 + 2 mégapixels. La qualité des images reste correcte, mais une fois la nuit tombée l’appareil photo sera très limité. Et enfin, on retrouve également sur le Xiaomi Poco M4 Pro une prise jack 3,5 mm ainsi qu’un port de carte MicroSD — assez rare de nos jours, mais qui continuent d’être proposé sur des téléphones abordables.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Poco M4 Pro dans sa version 5G.

Les smartphones au meilleur rapport qualité-prix

En dehors du Xiaomi Poco M4 Pro, on retrouve d’autres références tout aussi intéressantes sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.