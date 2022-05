Cette barre de son Samsung, compatible DTS:X et Dolby Atmos, chute sous les 330 euros

Pour augmenter la qualité sonore d'un téléviseur, mieux vaut miser sur une barre de son efficace et puissante. Le modèle Samsung HW-Q600A remplit ce critère et propose même un effet surround. Le tout pour un prix réduit puisqu'elle passe de 499 euros à 329 euros chez Boulanger et Cdiscount.

Souvent, le son est le principal point noir des téléviseurs. Pour y remédier, il reste toujours l’option des barres de son, lesquelles offrent un résultat nettement plus satisfaisant. Certains modèles récents sont même capables de simuler un environnement sonore en 3D grâce aux technologies Dolby Atmos et DTS:X. C’est justement ce que propose la barre de son Samsung HW-Q600A, dont le prix vient de baisser.

Ce qu’il faut savoir sur la Samsung HW-Q600A

Une barre de son compatible Dolby Atmos et DTS:X

Le système Q-Symphony

Avec la fonction Tap Sound

D’abord affichée à 499 euros, la barre de son Samsung HW-Q600A est désormais proposée à 329 euros chez Boulanger et Cdiscount.

Un son immersif comme au cinéma

La barre de son Samsung HW-Q600A, qui peut se placer sous un téléviseur ou être fixée au mur, propose ce que tous les amateurs de cinéma et de séries recherchent pour se plonger dans leurs contenus : un effet surround qui renforce l’immersion. Ce modèle est compatible avec les technologies Dolby Atmos, assurant un son vaste et immersif, et DTS:X, qui nous fera quant à elle profiter d’un rendu sonore optimisé, avec notamment des basses bien présentes pour un résultat bien enveloppant. Outre ces compatibilités, la Samsung HW-Q600A, qui est complétée par un caisson de basses sans fil, fournit une qualité sonore puissante notamment grâce à ses 9 haut-parleurs d’une puissance de 360 W.

La marque a également misé sur d’autres technologies pour renforcer l’immersion : Acoustic Beam d’abord, qui offre un son localisé et synchronisé, ou encore Adaptive Sound, qui analyse les scènes d’un film ou d’un autre programme pour adapter les réglages sonores en temps réel. Avec cette option, vous pourrez par exemple entendre plus distinctement des chuchotements. Surtout, la barre de son Samsung HW-Q600A, dotée de canaux verticaux et horizontaux, est capable de renvoyer le son dans toutes les directions de votre pièce pour que vous soyez plongés dans vos contenus comme si vous étiez au cinéma. Et pour couronner le tout, un mode Jeu Pro sera même de la partie pour les gamers.

D’autres fonctionnalités pour enrichir l’expérience

La Samsung HW-Q600A embarque également le système Q-Symphony, qui permet de son côté de synchroniser les haut-parleurs de la barre de son avec ceux d’un TV QLED pour une immersion renforcée. Et la barre de son ne se contentera pas de fournir une puissance sonore décuplée pour accompagner votre téléviseur : elle pourra aussi faire office d’enceinte pour votre musique puisqu’avec la fonction Tap Sound, vous pourrez appairer votre smartphone grâce à une simple pression sur la barre et diffuser vos titres favoris. Vous pourrez tout aussi bien, grâce au Bluetooth, associer plusieurs appareils (smartphones, tablettes…) simultanément.

Côté connectique, la barre de son comporte une entrée optique et un port HDMI. Outre le Bluetooth, elle sera aussi compatible avec le Wi-Fi et HDMI eARC. En revanche, on ne pourra pas compter sur des compatibilités avec Chromecast ou AirPlay 2. Enfin, la télécommande fournie pourra non seulement contrôler la barre de son, mais aussi tous vos appareils compatibles Samsung.

Les autres références de barres de son

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son en 2022.

