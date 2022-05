À peine sortie, la nouvelle tablette Realme Pad Mini est déjà en promotion

Disponible depuis quelques jours la Realme Pad Mini est une tablette entrée de gamme aussi petite que son prix. On la retrouve déjà en promotion sur Amazon : 159,99 euros au lieu de 179,99 euros pour sa version 3 + 32 Go.

Si la firme de Mountain View a affirmé sa volonté d’entrée sur le marché des tablettes, cette dernière arrive un peu à la traîne à l’heure où la concurrence se fait de plus en plus présente. C’est le cas par exemple de Realme, qui après avoir sorti sa première tablette, vient compléter son catalogue avec une version Mini. Ce nouveau produit a bien sûr comme ambition de bousculer le marché, en proposant une tablette abordable et efficace au quotidien. Aujourd’hui, son prix devient encore plus alléchant grâce à cette remise de 20 euros sur son prix de lancement.

La Realme Pad Mini, c’est quoi ?

Une tablette compacte avec un écran LCD IPS de 8,7 pouces

Une puce entrée de gamme efficace

Elle embarque quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Sans oublier une grosse batterie de 7 100 mAh

Lancée le jeudi 12 mai 2022, la Realme Pad Mini est à 179,99 euros pour sa version 3 + 32 Go mais actuellement Amazon la propose à seulement 159,99 euros.

Toujours sous la barre des 200 euros, le modèle 4 + 64 Go bénéficie de 10 % de réduction et se trouve à 179,99 euros au lieu de 199,99 euros.

Une version Mini avec de belles finitions

La Realme Pad Mini est une version miniaturisée de sa grande sœur et copie sa formule dans un format plus compact. L’écran IPS LCD passe d’une diagonale de 10,4 pouces à 8,7 pouces qui recouvre 84,59 % de la face avant. Elle offre une simple définition HD+ de 1340 x 800 pixels et dispose d’un double haut-parleur stéréo pour apprécier vos contenus vidéos.

Pour une tablette entrée de gamme, son design est très bien fini avec un châssis en aluminium et une structure fine (7,6 mm d’épaisseur et 372 grammes). Sa conception permet de l’utiliser facilement à une main et de pouvoir l’emmener partout avec soi sans difficulté.

Une tablette modeste, mais efficace

Côté performances, elle embarque un processeur Unisoc T616 assez modeste couplé jusqu’à 4 Go de RAM selon le modèle choisi. Cette configuration se montre efficace pour un usage familial : vous pourrez naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, faire tourner sans trop de difficultés vos applications préférées ou jouer à des jeux 2D disponibles sur le Play Store. Elle possède d’ailleurs un lecteur de cartes microSD afin d’agrandir la capacité de stockage. De quoi en ravir certains qui peuvent être très vite limités avec 32 Go de stockage interne. À noter, pour assurer une bonne fluidité la Realme Pad Mini est animée par l’interface Realme UI « for Pad » basée sur Android 11.

Et pour que vous ayez tout le plaisir de jouer, ou naviguer sur votre tablette, Realme a intégré une batterie de 6 400 mAh, pour une autonomie de 15 heures en lecture vidéo selon la marque. La Realme Pad Mini tiendra facilement une journée et s’accompagne d’un chargeur de 18 W. Enfin, côté photo, on trouve à l’arrière un capteur de 8 mégapixels, tandis que la caméra à l’avant,, pratique pour les visioconférences et appels vidéo, propose 5 mégapixels.

Et la concurrence ?

Si vous souhaitez comparer la tablette de Realme avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles à choisir en 2022.

