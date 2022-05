Boulanger casse déjà le prix du nouveau casque sans fil Sony WH-1000XM5

Officialisé il y a quelques jours, le nouveau casque à réduction de bruit de Sony est disponible et voit déjà son prix baisser. Grâce à une remise dans le panier chez Boulanger, le WH-1000XM5 passe à 379 euros au lieu des 419 euros demandés.

Fort de sa réputation dans le secteur audio, Sony a su s’imposer comme référence avec ses casques Bluetooth haut de gamme à réduction de bruit active. Le Sony WH-1000XM3 et le WH-1000XM4 se sont relevés être d’excellent casque, devenant même les meilleurs de leur catégorie. La nouvelle référence de la firme nippone à donc la lourde de tâche de faire aussi bien que ses prédécesseurs. Pour cela Sony décide de revoir complètement le design avec la volonté de proposer la « meilleure réduction de bruit » du marché. Proposé à un prix plus onéreux, le Sony WH-1000XM5 est déjà victime d’une promotion et perd déjà 40 euros de son prix.

Ce qu’il faut retenir du WH-1000XM5

Un nouveau design plus affiné

Une réduction de bruit active bluffante

La qualité des appels vocaux nettement améliorée

Une autonomie solide

Annoncé au prix de 419 euros, le Sony WH-1000XM5 est d’ores et déjà en promotion chez Boulanger : le casque sans fil passe à 379 euros grâce à 40 euros de remise immédiate dans le panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau afin de dénicher d’autres offres concernant le casque Sony WH-1000XM5. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un casque qui change de look, mais qui reste confortable

Lancé il y a deux ans, l’excellent XM4 laisse sa place à son successeur : le WH-1000XM5. Le nouveau casque haut de gamme de Sony se détache de ses prédécesseurs et offre un tout nouveau design. Le XM5 est doté d’un arceau plus affiné et souple rendant un look plus minimaliste et épuré. On retrouve la qualité de fabrication de la marque, avec de belles finitions notamment grâce au revêtement mat “feutré”. En revanche, ce changement entraîne l’incapacité du XM5 à se replier ce qui est assez dommage.

Une fois sur la tête le casque reste confortable. Il se peut toutefois que vous ressentiez un point d’appui au niveau de l’arceau, mais le rembourrage permet de réduire la gêne occasionnée. Quant aux coussinets en similicuir, ils englobent totalement les oreilles et permettent d’assurer une bonne isolation passive.

Une réduction de bruit toujours à la hauteur

Avec une réduction de bruit déjà impeccable sur le modèle précédent, le nouveau Sony WH-1000XM5 ne semble pas faire exception à la règle. Toujours dans le but de proposer la meilleure réduction de bruit du marché, Sony a multiplié par deux le nombre de microphones sur son casque (quatre sur le XM4 contre huit sur le XM5). Résultat : l’ANC du 1000XM5 est une nette amélioration par rapport au M4 . Un capteur de pression atmosphérique est également présent pour détecter lorsque l’utilisateur est dans un avion, tout comme du tissu technique sur les micros pour filtrer les bourrasques de vent et éviter qu’elles ne soient retranscrites dans les haut-parleurs.

La qualité d’appel, a elle aussi été améliorée. Avec l’aide de quatre microphones et de l’IA, le XM5 isole au mieux votre voix des bruits ambiants et capture clairement votre voix sans distorsion. On retrouve d’ailleurs le mode « Speak-to-Chat » pour mettre en pause la musique lorsqu’on parle, des commandes tactiles sur l’écouteur droit avec le mode « quick attention », des assistants vocaux activables directement à la voix ou de l’adaptive sound control qui permet de gérer automatiquement la réduction.

Une belle signature sonore, et une autonomie confortable

Concernant la qualité sonore, le Sony WH-1000XM5 intègre de nouveaux transducteurs, passant d’un diamètre de 40 mm à un diamètre de 30 mm. Selon la marque, les nouveaux transducteurs sont plus rigides et plus légers grâce à la fibre de carbone. En théorie, on devrait donc retrouver le même rendu sonore que sur le WH-1000XM4. D’après certains confrères, le WH-1000XM5 affiche encore plus de précision et propose un rendu « plus naturel », mais avec moins de graves mis en avant. Autrement, on retrouve les trois codecs audio Bluetooth SBC, l’AAC et le LDAC. Le casque embarque également l’algorithme DSEE Extreme de Sony, ainsi qu’une compatibilité Bluetooth multipoint.

Enfin, le casque de Sony s’avère très endurant puisque la marque annonce jusqu’à 40 heures d’utilisation sans la réduction de bruit, et 30 heures avec cette option activée. Quant à la recharge, celle-ci s’opérera rapidement via USB-C. Vous pourrez ainsi gagner 3 heures d’écoute en seulement 3 minutes de charge.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Sony WH-1000XM5.

Sony face à la concurrence

Afin de comparer le Sony WH-1000XM5 avec d’autres références sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleurs casques Bluetooth (sans fil) en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.