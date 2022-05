Voici le forfait mobile idéal si vous ne voulez pas dépenser plus de 5€/mois

Vous en avez marre de payer une grosse somme mensuelle alors que vous n'utilisez presque jamais l'entièreté de votre enveloppe 4G ? Il est alors temps de faire des économies avec le nouveau forfait en série limitée chez Cdiscount mobile, qui propose 20 Go pour seulement 4,99 euros par mois.

Si beaucoup d’entre vous ont besoin d’une grande quantité de données 4G par mois, ce n’est évidemment pas le cas de tout le monde. Mensuellement, en moyenne, un Français utilise un peu moins de 10 Go, ce qui est un nombre bien inférieur à la majorité des forfaits mobile proposés sur le marché. Cependant, certains opérateurs pensent à celles et ceux qui sont peu gourmands en data et qui souhaitent faire des économies sur leur facture, comme c’est le cas aujourd’hui avec cette offre sans engagement.

Que propose le forfait de Cdiscount mobile ?

20 Go en France et 7 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Prix fixe après un an

Jusqu’au 25 mai 2022

, le forfait 20 Go chez Cdiscount mobile est disponible à seulement 4,99 euros mensuels, même après la première année d’abonnement. Si ce n’est pas assez pour vous, il y a aussi un forfait 70 Go pour seulement 2 euros de plus par mois.

Une enveloppe de data suffisante

Le forfait mobile à petit prix de chez Cdiscount mobile propose une enveloppe de 20 Go de données 4G en France Métropolitaine pour permettre la navigation sur Internet et l’écoute de musique via Spotify et consorts hors de votre domicile. À la maison ou au travail, il faudra en revanche penser à activer le réseau Wi-Fi pour être sûr de ne pas dépasser votre consommation mensuelle.

Si vous avez prévu de partir à l’étranger bientôt, vous serez ravis d’apprendre que ce forfait octroie une quantité honorable de données 4G depuis l’Europe et les DOM, à savoir 7 Go. Ce n’est pas énorme, mais ça peut toujours dépanner si le Wi-Fi de votre hôtel ou Airbnb n’est pas de bonne qualité.

Le réseau Bouygues Telecom en prime

En ce qui concerne les appels, SMS et MMS, ils sont illimités en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Il y a toutefois quelques règles à ne pas oublier : 3h maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Vous profiterez par ailleurs du réseau Bouygues Telecom, aka l’un des meilleurs de France. De cette manière, vous profitez donc des infrastructures de l’opérateur dans tout le pays, dans les DOM et de ses partenaires en Europe.

Comment conserver votre numéro de téléphone ?

Le changement d’opérateur se fait sans coupure si vous souhaitez conserver votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription ! Notez d’ailleurs qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe.

Comparateur des forfaits 4G

