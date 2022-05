Le tout nouveau OnePlus Nord 2T est déjà en promotion chez Fnac/Darty

Le OnePlus Nord 2T est le nouveau smartphone milieu de gamme de la marque chinoise. Il reprend les bases de son prédécesseur, mais ajoute quelques éléments intéressants. Et malgré qu'il vient d'arriver sur le marché, on le trouve déjà en promotion chez certains e-commerçants.

Après un OnePlus Nord 2 qui nous a plutôt séduits l’année dernière, la marque chinoise revient en ce mois de mai 2022 sur le devant de la scène avec une nouvelle itération de son smartphone performant et abordable : le Nord 2T. Cette version du smartphone propose de meilleures performances ou encore une charge rapide plus efficace pour le même prix que l’ancien modèle grâce à cette offre de lancement.

Où acheter le OnePlus Nord 2T ?

Le OnePlus Nord 2T est commercialisé à 429 euros pour le modèle 8+128 Go. Cependant, il est déjà possible de l’obtenir moins cher sur les sites de la Fnac et Darty, car les deux enseignes proposent une remise immédiate de 30 euros au panier.

En ce qui concerne la version 12+256 Go, elle est normalement vendue à un prix de vente conseillé de 529 euros, mais Boulanger adouci d’ores et déjà la facture finale avec une remise immédiate de 50 euros au panier.

Dans les deux cas, vous pourrez également obtenir gratuitement une paire d’écouteurs sans fil Buds Z2 (d’une valeur de 99 euros) grâce à l’offre de lancement de OnePlus valable jusqu’au 31 mai prochain.

OnePlus Nord 2T : un smartphone avec de beaux atouts

Le OnePlus Nord 2T est difficilement différenciable avec son prédécesseur, puisqu’il reprend exactement le même design, que ce soit devant ou derrière. La seule petite différence intervient au niveau de l’écran. Ce dernier est toujours AMOLED de 6,43 pouces avec une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement à 90 Hz, mais son format passe à 20:9. Il est donc un peu plus haut avec 159,1 mm contre 158,9 mm auparavant et conserve la même largeur, à savoir 73,2 mm.

Sans surprise, le module photo est en tout point similaire, que ce soit esthétiquement ou au niveau de la composition des capteurs. On retrouve alors encore une fois un principal de 50 mégapixels (le Sony IMX766), un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un de profondeur de 2 mégapixels. Les clichés capturés seront donc de bonne qualité, mais avec des défauts déjà connus, comme la compression trop forte en second plan. Pour les selfies, vous pourrez encore une fois compter sur un solide capteur de 32 mégapixels.

Ce qui va réellement changer avec ce Nord 2T, c’est la charge rapide. Celle-ci passe de 65 W à 80 W, soit comme le OnePlus 10 Pro. Cela promet alors de recharger entièrement le smartphone en une trentaine de minutes seulement. L’accumulateur est toujours de 4 500 mAh et promet donc une autonomie de plus d’un jour. En ce qui concerne les performances brutes, la marque chinoise reste du côté de MediaTek et on passe d’un Diuimensity-1200 à un Dimensity-1300. Le gap entre les deux processeurs ne devrait pas être énorme, mais c’est toujours bon d’obtenir un peu plus de fluidité dans les jeux 3D et l’interface. Cette dernière est d’ailleurs très agréable, puisque sous la dernière version d’OxygenOS basée sur Android 12.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du OnePlus Nord 2T.

Quel smartphone OnePlus choisir ?

Afin de savoir quel smartphone de la marque correspond à vos besoins et surtout à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones OnePlus en 2022.

