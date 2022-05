Bouygues Télécom va vous faire craquer avec ce forfait 80 Go à 8,99€/mois

Bouygues Télécom vient de mettre à jour ses nouvelles offres de forfaits mobile B&You et on y trouve notamment un forfait de 80 Go très intéressant à seulement 8,99 euros par mois.

Bouygues Télécom n’a pas pour habitude de prendre l’initiative de casser le prix ses forfaits mobile, alors forcément, quand ça arrive, il ne fait pas semblant. Cette fois-ci, il est question d’une forfait de 80 Go listé à seulement 8,99 euros par mois, sans engagement et dont le prix reste le même, même après la première année.

Que proposent ces nouveaux forfaits chez B&You ?

Sans engagement

80 à 160 Go de data à prix mini

Sans prix qui double après un an

Les nouvelles séries spéciales Very B&You sans engagement sont disponibles jusqu’au 10 juin 2022, Le forfait de 80 Go est disponible au prix inédit de 8,99 euros par mois sans condition de durée. Le forfait de 160 Go est à 13,99 euros mensuels avec les mêmes conditions.

Le réseau Bouygues, l’un des meilleurs en France

Les nouveaux forfaits B&You de Bouygues Télécom proposent comme d’habitude tous les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Ces forfaits bénéficient tous de la qualité du réseau de Bouygues Telecom couvrant près de 99% du territoire métropolitain et offrant une des meilleures réceptions/émission en voix selon l’Arcep.

Un forfait adapté à toutes les utilisations, même les plus intenses.

Il faut mettre en avant l’excellent rapport data-prix que proposent ce forfait. Le forfait de 80 Go ne coûte que 8,99 euros par mois. Autant dire que vous aurez à loisir de profiter de votre environnement mobile et des applications gourmandes en data sans avoir de réelles limitations. Le forfait de 160 Go est quant à lui listé à 13,99 euros par mois.

De telles enveloppes sont bien sûr utiles dans le cas où vous avez l’habitude de consommer du contenu vidéo sur les plateformes de VOD comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+. Vous pouvez également en faire profiter vos amis et votre famille via un partage de connexion ou utiliser la carte SIM dans une box 4G pour offrir à votre domicile, non desservi en fibre, une connexion décente.

Enfin, B&You a aussi pensé aux voyageurs, car il est possible d’utiliser ses data 4G à l’étranger depuis l’Europe et les DOM. Les forfaits 80 et 160 donnent droit à respectivement 15 et 20 Go. Attention, il ne s’agit pas d’enveloppes prévues en plus, mais d’un décompte du forfait de base.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Les forfaits similaires du moment

Comment conserver son ancien numéro

C’est bien évidemment gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Notez qu’il est par ailleurs nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir votre carte SIM triple découpe. De plus, le changement d’opérateur se fait sans coupure si vous conservez votre numéro.

Quelles sont les autres offres disponibles ?

Vous souhaitez changer de forfait mobile et vous souhaitez comparer toutes les offres en cours ? Alors n’hésitez pas à consulter notre comparateur de forfait 4G maison afin de faire votre choix.

Les meilleurs forfaits sans engagement La Poste Forfait 4G - 60 Go 6 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 9,99€ 12,99€ Découvrir RED Forfait 4G – 80 Go Dernier jour ! Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go 12€ Découvrir Forfait Mobile B&You – 80 Go 1 semaine Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go 8,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.