Le PC portable hybride de Huawei (i5, 16 Go RAM, SSD 512 Go) est à -50 %

Miser sur un PC portable hybride offre une très bonne polyvalence. Si certains d'entre eux peuvent manquer de puissance, ce n’est pas le cas du Huawei MateBook E dont le prix chute considérablement : il passe à 649,99 euros au lieu de 1 299,99 euros.

Le MateBook E (2022) est un PC portable, qui peut aussi faire office de tablette grâce à son système de charnière. Huawei présente ainsi un appareil 2-en-1 qui a l’avantage de tourner sous Windows 11 avec un bel écran OLED. Il est tout à fait adapté aux tâches bureautiques, et devient une bonne alternative à la solution de Microsoft ou encore Asus. Aujourd’hui, il se trouve nettement plus abordable avec une grosse remise de 650 euros sur son prix d’origine.

Le Huawei MateBook E propose

Un format pratique et compact

Un écran OLED en définition 2K

Un processeur Intel 11e génération efficace

Initialement au prix de 1 299,99 euros, la Huawei MateBook E (i5, 16 Go, 512 SSD) perd 650 euros de son prix et s’affiche désormais à 649,99 euros seulement chez Boulanger.

Un ultra-portable convertible réussi

Le Huawei MateBook E s’inspire des Surface de Microsoft en optant pour un format convertible. Il s’agit d’un PC portable dont le clavier est détachable pour une utilisation tablette. Ce format est idéal pour les utilisateurs nomades, d’autant plus qu’il sera facile à transporter avec son poids de seulement 709 grammes et 8 mm d’épaisseur.

Quant à la conception du produit, le MateBook E fait bonne impression avec son design sobre en aluminium et un dos mat agréable au toucher. Huawei fait le (bon) choix d’intégrer une dalle OLED en définition 2 560 x 1 600 sur 12,9 pouces. Le taux de contraste est excellent et les bordures de l’écran ne mesurent que 5,3 mm accentuant l’immersion. Aussi tactile, vous allez pouvoir utiliser le stylet de la marque pour prendre directement des notes, ou bien dessiner.

Des performances suffisantes au quotidien

Le Huawei MateBook n’est pas un monstre de puissance, mais vient se frotter à certains ultrabooks en proposant un intégrant un Intel Core de 11e génération. Ce modèle embarque un i5 1130G7 associé à 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Cette configuration a du répondant pour accomplir les tâches de bureautique simples sans ralentissement. Elle arrivera à faire tourner quelques applications de loisirs et créatives légères comme de la retouche photo. À noter, il fonctionne sous Windows 11 et côté connectivité, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1 sont de la partie.

Enfin pour l’autonomie, ce n’est pas le plus endurant. Du fait de son petit format, Huawei a dû utiliser une petite batterie. Lors de notre test, le PC a tenu 6 heures 35 minutes. Heureusement la compatibilité avec la charge rapide sauve la mise. En 30 minutes vous allez pouvoir récupérer plus de la moitié de la batterie. Un très bon point face à la concurrence. Enfin, il n’y a qu’un seul et unique USB-C qui supporte le Thunderbolt 4, un port casque 3,5 mm… c’est léger du côté des connectiques.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test sur la Huawei MateBook E (2022).

