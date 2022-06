Ces 3 forfaits mobile proposent un max de data à petit prix même après 1 an

Vous avez besoin de faire quelques économies bien utiles ? Et pourquoi ne pas penser à changer votre forfait mobile ? Voici notre sélection de 3 offres blindées de Go à pas cher et susceptibles de vous faire craquer.

Juste avant l’été, les opérateurs de forfait mobile sans engagement se livrent une bataille des prix sans merci. Cette fois-ci, ce sont les opérateurs très low cost qui sont à l’honneur puisque ceux-ci délivrent de nouvelles séries de forfaits 4G à plus de 100 Go sans que les prix ne bougent, même après la première année. Petite particularité : ces offres ne seront plus disponibles demain, alors autant en profiter !

Ces forfaits vivent leurs dernières heures

Cdiscount Mobile : 100 Go pour 7,99 euros par mois

Cdiscount mobile est un opérateur disposant du réseau de Bouygues Telecom en France métropolitaine et de ses partenaires en Europe et DOM. Il s’agit de l’un des meilleurs réseaux mobile du pays. Surtout en ce qui concerne la qualité des communications. Ça tombe plutôt bien puisque ce forfait, en plus d’être économique, propose les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Concernant les données 4G, c’est assez conséquent, puisqu’on retrouve pas moins de 100 Go dans ce forfait. Aucun risque, ou presque, d’être à court de données pour naviguer sur internet, regarder des vidéos en streaming ou utiliser des applications de messagerie en visio. Concernant les données valables en Europe et DOM, l’opérateur prévoit 13 Go, de quoi être serein en déplacement ou en vacances.

C’est le dernier jour pour profiter du forfait de 100 Go chez Cdiscount Mobile qui est listé à seulement 7,99 euros par mois et le prix ne bouge pas même après la première année. Ce qui fait le lui l’un des forfaits mobile les plus avantageux du moment.

Auchan Télécom : 130 Go pour 9,99 euros par mois

Auchan Télécom met quant à lui à disposition un forfait mobile de 130 Go pour un prix valable sur une durée indéterminée. Si vous avez un domicile couvert par le réseau de Bouygues Télécom, plus besoin d’utiliser un réseau Wi-Fi domestique. Ce forfait est donc tout à fait à propos pour éviter de payer trop cher. Dans ce cas-ci, l’opérateur octroie également 14 Go à utiliser depuis l’Europe et les DOM.

Sans surprise, on retrouve évidemment le combo classique des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, de même depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Ce forfait de 130 Go sans engagement chez Auchan Télécom est disponible jusqu’à ce soir minuit et le tarif est de 9,99 euros par mois et n’est pas amené à changer après la première année. Si vous n’avez pas besoin de 130 Go, vous pouvez vous rabattre sur le forfait de 80 Go qui est listé à 7,99 euros par mois.

NRJ Mobile : 150 Go pour 12,99 euros par mois

En plus des appels, des SMS et des MMS en illimité, NRJ Mobile met à disposition une enveloppe géante de 150 Go de données 4G dans son dernier gros forfait en date. Ces données sont utilisables en France métropolitaine et vous permettront même d’utiliser le partage de connexion pour en faire profiter vos proches, surtout si votre localité est très peu desservie en fibre ou ADSL. Cela peut être une bonne solution pour être utilisé dans une box 4G par exemple. NRJ est tributaire de Bouygues Télécom pour ses forfaits, de quoi disposer de l’un des meilleurs réseaux en France. Pour l’Europe et les DOM, l’enveloppe est confortable : 13 Go.

Le tarif de ce forfait est de 12,99 euros par mois et reste fixe même après un an. C’est aussi le dernier jour pour en profiter.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Quelle que soit l’offre que vous choisissiez, il sera nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne (en appelant le 3179) lors de l’inscription.

Notez également que ces offres sont sans engagement et proposent de petits prix pendant une période d’un an. Le prix augmente par la suite et si ces futurs tarifs ne vous conviennent pas, vous pourrez alors choisir de migrer vers un nouvel opérateur pendant ou avant la fin de l’offre. Vous pouvez vous aider de notre outil dédié afin de vous créer un rappel.

