Le OnePlus 10 Pro profite enfin d’une grosse baisse de prix sur Amazon

Commercialisé depuis quelques mois, le OnePlus 10 Pro se trouve aujourd'hui à un prix plus accessible qu’à sa sortie. C’est Amazon qui propose la meilleure offre : 832,50 euros au lieu de 999 euros pour la version 12+256 Go.

Lancé il y a quelques mois, le OnePlus 10 Pro est le dernier et seul (pour le moment) fleuron de la marque en 2022. Si le flagship de OnePlus a pris son temps pour débarquer en France, il n’en est pas moins intéressant. Le nouveau haut de gamme s’accompagne d’une belle fiche technique avec la dernière puce de Qualcomm et propose à nouveau, un module photo conçu avec Hasselblad. Avec 17 % de remise sur le modèle 12+256 Go, le OnePlus 10 Pro devient même moins onéreux que la version 8+128 Go.

Le OnePlus 10 Pro propose :

Un bel écran AMOLED QHD+ à 120 Hz

Le puissant Snapdragon 8 Gen 1

Une belle polyvalence photo

Une charge rapide efficace de 80 W

Pour la version 12 + 256 du OnePlus 10 Pro il faut compter 999 euros, mais grâce à Amazon il est possible d’économiser plus de 165 euros, car l’e-commerçant le propose à 832,50 euros.

Un smartphone premium bien fignolé et performant

Le OnePlus 10 Pro reprend les codes esthétiques de la marque, avec un design bien exécuté. Il est très réussi, avec des bordures d’écran fines et arrondies pour une prise main agréable. Côté écran, le OnePlus 10 Pro ne déçoit pas : sa dalle AMOLED en QHD+ est tout aussi agréable pour les yeux, et offre un contraste parfait et un rendu fidèle des couleurs. Avec une diagonale de 6,7 pouces, il est parfait pour regarder du contenu et s’accompagne en plus d’un taux de rafraichissement adaptatif allant de 1 Hz à 120 Hz, pour assurer une navigation fluide. On regrettera cependant l’absence de la certification IP68 à ce prix là.

Pour fonctionner efficacement, le 10 Pro s’équipe de la puce dernier cri de Qualcomm : le Snapdragon 8 Gen 1, avec ici 12 Go de RAM. Avec une telle configuration, les performances sont aux rendez-vous. Il encaisse toutes les tâches du quotidien, des plus classiques (navigation web, streaming) aux plus poussés, le tout sans ralentissement. Les jeux 3D ne lui font pas peur non plus, et il sera capable de faire tourner vos jeux en qualité maximale. Seul bémol à signaler, le téléphone a tendance à chauffer rapidement. Néanmoins, vous pourrez profiter d’une expérience utilisateur totalement fluide notamment avec l’interface Oxygen OS basé sur Android 12.

Un bon photophone qui se recharge à toute vitesse

Loin d’être leur point fort auparavant, on sent clairement que les smartphones OnePlus sont bons en photo. Il faut avouer que le partenariat avec Hasselblad à porter ses fruits et le OnePlus 10 Pro en tire pleinement son avantage. Ce dernier a droit à trois caméras : un capteur grand-angle de 48 mégapixels, 50 mégapixels pour l’ultra grand-angle et 8 mégapixels pour du zoom optique x3,3. Il propose des clichés de bonne qualité de jour comme de nuit, et offre une bonne polyvalence. L’ultra grand-angle est toutefois un peu en retrait par rapport aux autres modes de prise de vue importants. Le mode 150 degrés et le fisheye sont drôles… mais sans plus.

Enfin, OnePlus propose une batterie de 5 000 mAh dans son 10 Pro. Une batterie conséquente qui arrivera à faire tenir le smartphone une journée si vous avez une utilisation assez modérée. Fort heureusement, la charge rapide sauve celles et ceux qui ont une utilisation plus poussée : avec 80 W, le OnePlus 10 Pro passe de 2 à 73 % de batterie en seulement 20 minutes. Il faut encore un peu plus de 10 minutes pour aller jusqu’aux 100 %. La charge sans fil aussi est de la partie, jusqu’à 50 W.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus 10 Pro.

