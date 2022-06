Samsung Galaxy S22 : ce smartphone premium est à un super prix grâce à cette offre

À peine sorti, le Samsung Galaxy S22, l'un des nouveaux fleurons de la marque sud-coréenne, est déjà moins onéreux grâce à une promotion doublée d'une ODR. Le tout fait passer son prix de 859 euros à 699 euros à la Fnac et chez Darty.

La gamme Galaxy S22 de Samsung a fait son entrée officielle sur le marché en début d’année. Quelques mois après leur sortie, des réductions commencent à être proposées, comme c’est le cas ici pour le S22 classique. Ce smartphone premium coûte, en ce moment, moins de 700 euros, et au vu de sa fiche technique, le prix est vraiment intéressant.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy S22

Un écran 6,1 pouces rafraîchi à 120 Hz

Une puissante puce Exynos 2200

Un module photo polyvalent

Lancé à 859 euros, puis réduit à 799 euros, le Samsung Galaxy S22 revient à 699 euros à la Fnac et chez Darty grâce à une ODR valable jusqu’au 31 juillet 2022.

Un smartphone qui reste compact

Contrairement aux autres modèles de la gamme, le Samsung Galaxy S22 adopte une taille plutôt contenue. Si ce smartphone n’a pas non plus le même format qu’un iPhone mini, il a tout de même l’avantage d’embarquer un écran de 6,1 pouces, ce qui permet de le glisser dans une poche sans trop de difficultés. La dalle sera d’ailleurs encadrée de très fines bordures, qui ne viendront donc pas perturber la vision. Surtout, on pourra profiter d’une dalle AMOLED (avec ses contrastes infinis, donc) dotée d’une définition Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) et d’un taux de rafraichissement adaptatif pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. De quoi assurer une très bonne fluidité dans l’affichage des applications.

De très bonnes performances grâce à une puce robuste

Samsung ne change pas une équipe qui gagne en matière de processeur. On aura donc droit ici à une puce Exynos 2200 gravée en 4 nm, qui démontre une belle puissance dans le multitâche et pour faire tourner toutes sortes d’applications gourmandes. En revanche, les résultats sont moins bons côté performances graphiques, et quelques ralentissements sont à craindre sur certains jeux dont les graphismes auraient été poussés à leur maximum.

C’est sur la partie photo que le Samsung Galaxy S22 reprendra des couleurs, avec un module photo bien visible sur la tranche arrière gauche. Celui-ci intègre un triple capteur de 50 + 12 + 10 mégapixels (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif x3). On pourra profiter d’une belle polyvalence. Les clichés qui seront notamment capturés avec le capteur principal afficheront une belle qualité et un bon niveau de détails.

L’autonomie ? Peut mieux faire…

Le Samsung Galaxy S22 comprend une petite batterie de seulement 3 700 mAh, ce qui ne lui permettra malheureusement pas de tenir une journée complète avec une utilisation intensive. Mieux vaut donc glisser son chargeur dans son sac pour ne pas avoir de mauvaises surprises au cours de la journée. Notez aussi que la charge rapide de 25 W vous permettra de dépasser les 90% de batterie en plus de 1h30. En revanche, la charge sans fil sera bel et bien de la partie.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S22.

