Ce pack Amazon (Ring Video Doorbell + Echo Show 5) est à un super prix

Aujourd’hui, on retrouve ce pack proposé par Boulanger qui regroupe une sonnette connectée ainsi qu’un écran connecté. Et pas besoin d’y mettre le prix fort puisque ce pack passe de 184,98 euros à 109,99 euros.

Avec une sonnette connectée, vous pouvez voir qui sonne à la porte et interagir en vocal avec (livreur, amis), tout en les voyant en vidéo. Au-delà de cet aspect pratique, les sonnettes connectées sont également des caméras de surveillance capable de détecter les mouvements et vous envoyer une alerte sur votre smartphone. Aujourd’hui, il est possible d’obtenir la sonnette connectée d’Amazon dans un pack à un prix très intéressant grâce à cette réduction de 40 %.

Que contient ce pack ?

Une sonnette raccordée avec une définition en 1080p

Qui détecte les mouvements

Un écran connecté de 5,5 pouces

Avec une caméra HD intégrée

La compatibilité avec l’assistant vocal d’Amazon

En ce moment, Boulanger propose un pack incluant la sonnette connectée Ring Video Doorbell ainsi que l’écran connecté Echo Show 5 (2e gen) remisé à 40 % : le prix passe de 184,98 euros à 109,99 euros.

Une sonnette qui fait office de caméra

La sonnette connectée Ring Video Doorbell possède un design assez discret et passe-partout grâce à ses petites dimensions. S’il faut la raccorder à vos fils de sonnette existants, elle est simple à installer : il suffit de la connecter à votre réseau Wi-Fi via l’application Ring pour finalement la fixer au mur.

Sa caméra intégrée profite d’une définition en 1080p, pour assurer une image nette même de nuit grâce à sa vision nocturne. On retrouve aussi un angle de vision de 155° à l’horizontale, qui va permettre d’afficher le plus de choses possible. Elle est également capable de détecter les mouvements.

D’ailleurs, via l’application vous allez pouvoir apercevoir ce qui se passe devant votre logement sur votre smartphone/tablette, et interagir avec vos visiteurs via le haut-parleur et le micro bidirectionnel de la sonnette vidéo. Il est également possible de personnaliser vos paramètres de détection de mouvements, et activer la fonctionnalité vidéo en direct, et cela sans frais supplémentaires. Bien entendu, elle est compatible avec l’assistant d’Amazon et vous allez pouvoir la connecter aux appareils du géant.

Accompagné d’un écran pratique et intuitif

Ce n’est pas tout, cette sonnette s’accompagne de l’écran connecté d’Amazon : l’Echo Show 5 (2e gen). Cet écran connecté propose une diagonale de 5,5 pouces pour un format compact. Avec cet appareil, vous allez pouvoir l’utiliser pour consulter les flux vidéo en direct de votre sonnette Ring Video Doorbell.

L’Echo Show 5 lui-même peut faire office de caméra de surveillance intérieure lorsque vous n’êtes pas chez vous, afin d’avoir toujours un œil sur votre domicile et être rassuré à tout moment. Ce produit est évidemment compatible avec Alexa. Vous allez donc pouvoir demander à l’assistant virtuel de vous afficher un rendu vidéo de la caméra ou tout simplement d’activer et désactiver votre système de surveillance.

Quelle sonnette connectée choisir ?

Si vous n’êtes pas convaincu par le modèle Ring Video Doorbell, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures sonnettes connectées en 2022 afin de faire votre choix.

