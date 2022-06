Seulement aujourd’hui, les Apple AirPods 2 sont disponibles à moins de 100 €

Malgré l'arrivée d'un nouveau modèle, les AirPods 2 d'Apple ne sont clairement pas encore passés de mode. Ils n'ont d'ailleurs jamais été aussi attractifs qu'aujourd'hui avec un prix qui chute à seulement 94 euros grâce à un code promo sur le site de Rakuten.

Les AirPods 3 sont sortis l’année dernière, mais force est de constater qu’ils ne connaissent pas le même succès que leur prédécesseur. En effet, les AirPods 2 ont été un immense succès pour la firme de Cupertino, à tel point que la plupart des marques concurrentes ont tenté de copier la recette, en vain. Encore aujourd’hui, ils continuent de se vendre comme des petits pains, et ce n’est pas étonnant, surtout quand le prix passe sous la barre symbolique des 100 euros.

Ce qu’on apprécie avec les AirPods 2

Le format open-fit

La possibilité d’utiliser Siri sans iPhone

La compatibilité avec les appareils Android

Au lieu de 149 euros, mais maintenant vendu généralement à 119 euros chez les différents e-commerçants, les Apple AirPods 2 sont aujourd’hui disponibles en promotion à seulement 94 euros sur Rakuten. Pour obtenir ce prix, il suffit d’être membre gratuit du Club R et d’utiliser le code promo RAKUTEN15 avant de procéder au paiement de votre commande.

Quelles différences avec les AirPods 3 ?

Les AirPods 3 apportent évidemment quelques nouveautés bienvenues, où la plus importante est sans aucun doute la technologie Spatial Audio, introduite par les AirPods Pro. On peut aussi noter le léger changement de design, mais toujours au format open-fit. Pour le reste, c’est à peu près tout ! Les AirPods 2 proposent donc une expérience quasi similaire à ses successeurs, avec un bon rendu sonore, une compatibilité Bluetooth 5.0 et avec les codecs AAC et SBC, suffisants pour Apple Music et Spotify. L’autonomie est un peu en retrait avec 24 heures contre 30 heures pour les AirPods de troisième génération, mais cela reste confortable pour écouter de la musique toute la journée.

Les fonctionnalités exclusives à Apple

Les AirPods 2 proposent de nombreuses fonctionnalités exclusives à iOS pour faciliter l’appairage ou encore des features intéressantes qui rendent l’expérience encore plus agréable, notamment le mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette. Ils représentent tout simplement une porte d’entrée à moindre coût dans l’écosystème de la Pomme, et une fois qu’on y est, il est difficile de s’en séparer, surtout quand on a un iPhone.

Notez qu’ils fonctionnent aussi très bien avec les smartphones Android, mais avec quelques fonctionnalités en moins.

Quels écouteurs sans fil à moins de 100 € choisir ?

