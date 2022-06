Le nouveau Huawei MateBook 16 avec un Ryzen 7 est déjà en forte promotion

Avec son grand écran 2,5K et sa configuration boosté, le Huawei MateBook 16 (2022) avance de bons arguments pour en faire votre laptop. Surtout qu’aujourd’hui son prix passe de 1 349 euros à 1 029 euros grâce à un code promo sur le site de la Fnac.

Généralement plus abordable que les PC portables concurrents, les MateBook de Huawei plaisent aussi par leur conception élégante et leurs performances solides. C’est le cas par exemple du dernier MateBook 16 (2022), qui s’appuie sur un design en métal soigné, un processeur AMD de dernière génération ainsi qu’un grand écran de 2,5 K. Proposé à un bon rapport qualité-prix à sa sortie, cet ultrabook premium s’affiche déjà à un meilleur prix grâce à cette réduction de 320 euros.

Les points forts du Huawei MateBook 16 2022

Sa conception premium

Son écran FullView de 16 pouces en 2,5 K

Sa configuration puissante : Ryzen 7 + 16 Go + 512 SSD

Sa charge rapide

Lancé au prix de 1 349 euros, le Huawei MateBook 16 (2022) tombe à 1 029 euros à la Fnac grâce au code SUN70.

Un laptop conçu pour la productivité

Huawei mise sur un design en métal du plus bel effet sur son MateBook 16 (2022). Pour son gabarit, le MateBook 16 parvient à conserver un encombrement léger malgré son grand écran de 16 pouces. Il ne mesure que 1,7 cm d’épaisseur, pour un poids de 2 kilos seulement. Il pourra vous accompagner sans aucun problème durant vos déplacements, tout en vous permettant de travailler confortablement.

Son véritable atout réside sur sa dalle IPS de 16 pouces FHD qui affiche une résolution 2,5K au format 3:2. C’est un ratio très confortable pour travailler ou naviguer sur Internet. Son écran FullView dispose des bordures très fines, notamment en raison de la disposition de la webcam. Logée sous une touche du clavier, elle peut ainsi être mécaniquement obstruée pour préserver la vie privée de l’utilisateur.

Performant avec une charge rapide efficace

En plus de ce bel écran, le MateBook 16 (2022) dispose d’une fiche technique musclée pour encaisser les tâches du quotidien. Pour cela, il est allé piocher dans le catalogue d’AMD et propose la puce Ryzen 7 5800H avec 16 Go de RAM, ainsi que d’un SSD de 512 Go et d’un GPU intégré AMD Radeon. Cette configuration lui permet de surmonter sans aucune difficulté les tâches que vous pourrez lui confier, que ce soit pour une utilisation bureautique, de la retouche photo ou vidéo, voire même un peu de jeu pour vous détendre, à condition de ne pas être trop gourmand.

Le Huawei MateBook 16 2022 embarque un système de refroidissement à double ventilateur Shark Fin afin de dissiper au mieux la chaleur, ce qui est très utile pour conserver de bonnes performances au quotidien et qui le rendra au passage très silencieux. Niveau autonomie, ce MateBook se montre très endurant grâce à sa batterie de 84 Wh mais on apprécie surtout son chargeur USB-C de 135 W capable de récupérer plus de 3 heures d’utilisation en 15 minutes. Côté connectique, il dispose de deux ports USB 3.2, deux ports USB-C, une prise audio et un port HDMI 2.0.

