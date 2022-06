NordVPN fait une razzia sur les prix de ses offres et bundle sécurité pendant les soldes d’été

NordVPN, ce n'est pas simplement qu'un service de VPN. Ses nouvelles offres pendant les soldes vont vous en convaincre avec des packs réunissant VPN + gestionnaire de mots de passe + cloud privé, le tout à des prix jamais vus.

NordVPN n’est pas le dernier quand il s’agit de profiter des évènements commerciaux pour mettre en avant ses offres avec des prix avantageux. Cette fois-ci le service met le paquet avec une promotion, quel que soit l’offre ou le bundle choisi. On vous donne tous les détails de cette offre VPN dans cet article.

Que propose NordVPN avec cette offre pour les soldes ?

Très bonnes applications Desktop et mobile

D’excellents débits grâce au protocole NordLynx

Un SAV fiable et efficace

Un gestionnaire de mot de passe et du stockage en cloud en option

En ce moment pendant les soldes et jusqu’au 19 juillet 2022, NordVPN propose un abonnement de 2 ans avec un mois offert en plus pour 69,36 euros, soit 2,77 euros par mois. Vous pouvez aussi opter pour les bundles suivants :

NordVPN + NordPass pour 2 ans + 1 mois gratuit 83,76 euros soit 3,35 euros par mois

NordVPN + NordPass + NordLocker pour 2 ans + 1 mois gratuit 112,56€ soit 4,50 euros par mois

Un VPN qui ne triche pas sur sa réputation

Vous avez forcément entendu parler de NordVPN, que ce soit à la télévision ou sur le web. Il s’agit sans doute du service de VPN le plus connu à ce jour, mais sa réputation n’est pas galvaudé, car est aussi l’un des plus efficaces. Tout d’abord, son interface est on ne peut plus simple et complète avec dès le lancement de l’application, une carte du monde qui s’affiche. Il suffit de s’y balader et de cliquer sur l’icône d’un pays pour s’y connecter, et il y en a plus de 60 avec plus de 5400 serveurs.

Son autre point fort concerne ses performances des débits excellents et un ping très maîtrisé selon le pays où l’on se connecte, même s’il ne faut s’attendre à des miracles depuis l’autre bout du monde. Quelle que soit l’utilisation, Nord VPN répond remarquablement à l’effort que ce soit pour le streaming de vidéo depuis les plateformes de VOD (Netflix, Prime Video, Disney+, etc.) ou pour le téléchargement en P2P. Tout ceci est mis en valeur par l’utilisation du protocole réseau NordLynx, l’un des meilleurs du marché et exclusif à NordVPN. Il faut également compter sur un bloqueur de publicité très efficace et un mode DNS privé afin de gagner encore en confidentialité.

Accessible partout sur desktop et mobile

NordVPN est accessible sur la plupart des appareils via Windows, Android, macOS, iOS, Linux ou encore Fire TV. Les extensions de navigateur sur Chrome ou Firefox sont également bien pratiques afin d’éviter d’installer le programme sur son ordinateur. Les applications desktop et mobile ont connu de nombreux ajustements ajouts de fonctionnalité pour rendre la navigation plus agréable et gagner en performances.

NordVPN - VPN Télécharger NordVPN - VPN gratuitement APK

Il est bon de savoir que NordVPN fait partie des VPN ayant une politique de transparence assez poussée notamment en ce qui concerne la conservation des données. Le service a fait appel à quatre sociétés d’audits indépendantes pour confirmer sa politique de confidentialité : aucune donnée d’utilisateur n’est conservée si partagée à des tiers.

Au delà du simple VPN

NordVPN, ce n’est pas qu’un simple VPN, du moins si l’on se penche sur les autres services que la marque a développées en parallèle de son réseau virtuel. Il y a tout d’abord NordPass, un gestionnaire de mots de passe très efficace qui permet de centraliser et d’organiser efficacement tous vos mots de passe et vos informations personnelles sans effort, le tout via une application dédiée. Un concurrent direct aux autres Dashlane ou 1Password.

L’autre service se nomme NordLocker, un outil permettant de protéger toutes vos données numériques enregistrées localement sur votre ordinateur ainsi que sur le cloud de 500 Go qu’il met à disposition. Le partage entre vos données locales et sur le cloud se fait une application dédiée et les transferts sont très rapides. C’est un système à la Onedrive ou Dropbox mais qui protège également vos données stockées sur vos ordinateurs.

Pour en savoir davantage, vous pouvez lire notre avis complet de NordVPN.

