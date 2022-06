Le casque VR qui s’appelait Oculus Quest 2 est en promotion pour les soldes

Les casques de réalité virtuelle ont bien progressé ces dernières années. Meta propose à présent une nouvelle version de son Oculus Quest, fameux casque de VR. Ce type de casque devient encore plus intéressant lorsqu'il profite d'une promotion... ce qui est le cas durant les soldes.

Meta (ex-Facebook Groupe) s’est illustré depuis quelques années sur le secteur des casques de réalité virtuelle. La deuxième version de l’Oculus Quest, maintenant appelé Meta Quest 2, s’avère très réussie : il peut être utilisé seul comme avec un PC, permettant une immersion très réaliste, notamment en jeu. Depuis sa sortie en 2020, son prix n’a jamais baissé, mais les soldes permettent d’obtenir 30 euros de réduction.

Les points forts du Meta Quest 2

Un casque de VR autonome

Un nouveau système de fixation, un poids allégé et une interface en silicone

Une agréable définition en 1832 x 1920 pixels pour chaque œil

Avec le Quest 2, Meta a soigné sa copie. Les joueurs et curieux qui souhaiteraient tester la réalité virtuelle auront tout intérêt à se pencher sur ce modèle. Habituellement proposé à 349,99 euros, il se trouve à 319 euros sur Rakuten en appliquant le code promo RAKUTEN30, qui offre 30 euros de réduction.

Si, par la suite, la réduction mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Oculus Quest 2. Les prix sont mis à jour automatiquement.



Un design revu pour la 2e version

L’Oculus Quest 2, enfin le Meta Quest 2, a tout d’abord commencé par changer de couleur, passant du noir de la première version, au blanc, façon PlayStation. Le système d’attache, qui est toujours un peu délicat sur les casques de VR, a lui aussi été revu. Exit les scratchs sur les côtés, il s’agit maintenant d’une bande élastique ajustable. Ce système tente de mieux répartir le poids du casque, ce dernier ayant parfois tendance à tirer sur le visage. Heureusement, cette version s’est aussi allégée sur la balance, avec 68 grammes en moins pour un total de 503 grammes. Le casque est globalement plus compact, ce qui le rend plus pratique à ranger. Les manettes Touch ont elles aussi été totalement repensées : elles sont ainsi plus ergonomiques et plus agréables à tenir en main.

Par ailleurs, en 2021, le Quest 2 a profité d’une version v2. Meta a ainsi mis à disposition une couche en silicone qui peut se poser sur la mousse faciale du casque. Le stockage a été doublé de base, passant de 64 à 128 Go, sans changement de prix. Pour les porteurs de lunettes, un adaptateur est fourni.

Plus de puissance et d’autonomie

Les écrans du Quest 2 ne sont malheureusement pas OLED : pas de contrastes infinis ici, car il s’agit à la place de LCD. La définition de 1832 x 1920 pixels par œil fait plaisir. On perd l’effet de grille qui était visible sur la première version du casque, une belle avancée. Surtout, la fréquence de rafraîchissement monte à 90 Hz, ce qui paraissait indispensable, à défaut d’avoir du 120 Hz.

Le Meta Quest 2 est animé par une puce de Qualcomm, une Snapdragon XR2, plus puissante que celle du Quest 1. 6 Go de RAM viennent soutenir cela. La navigation globale est ainsi plus fluide et le casque est capable de gérer des jeux gourmands tels qu’Half-Life : Alyx. La grande nouveauté, c’est la possibilité d’utiliser le casque seul, sans fil, non connecté à un PC et à sa carte vidéo. Bien sûr, pour profiter de plus de puissance, le joueur peut le connecter via un câble USB-C. Attention, ce dernier ne permettra par contre pas de recharger le casque en simultané…

Vous voulez en savoir plus sur ce casque de VR ? Retrouvez notre test complet de l’Oculus (Meta) Quest 2.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs casques VR à acheter en 2022 ?

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.