La Samsung Galaxy Tab A8 passe sous les 200 € grâce aux soldes d’été

Sortie en fin d'année 2021, la Galaxy Tab A8 est la tablette tactile de Samsung la plus abordable, mais qui fonctionne bien. Ça tombe bien, son prix passe sous la barre symbolique des 200 euros pendant les soldes d'été.

Quand on parle de tablettes, on s’imagine souvent des prix qui s’envolent, comme ceux des iPad d’Apple. Mais c’est oublier les modèles sous Android, qui peuvent être à des prix très intéressants sans pour autant ramer au lancement de n’importe quelle application. C’est le cas de la Samsung Galaxy Tab A8, qui est en promotion à moins de 200 euros pour les soldes d’été.

La Samsung Galaxy Tab A8, c’est quoi ?

Un écran Full HD de 10,5 pouces

Une batterie de 7 040 mAh

3 Go de mémoire vive

La compatibilité Dolby Atmos

Habituellement, on trouve la Samsung Galaxy Tab A8 (2021) version 32 Go est vendue à 249 euros. Durant les soldes, la tablette la plus abordable de Samsung l’est encore plus puisqu’elle profite d’une réduction à 199 euros chez Boulanger.

Un bel écran dans un cadre qui ressemble aux tablettes premium

Ce qu’on repère directement avec la Galaxy Tab A8 de Samsung, c’est son dos, disponible en trois coloris : anthracite, argent et rose. Un cadre métallique élégant et plutôt fin puisque l’épaisseur est de 6,9 mm. Ce n’est pas sans rappeler ce que fait Realme avec ses tablettes, mais on peut y voir de l’inspiration parmi les modèles milieu/haut de gamme. Ce n’est donc pas parce que le prix est intéressant que cette tablette tactile de Samsung n’a droit à aucun soin.

De quoi mettre en valeur l’écran LCD de 10,5 pouces dont elle est équipée. Surtout que ce dernier est sublimé par de fines bordures de 10,2 mm, ce qui est très correct par rapport au prix de la tablette. Sa résolution est de 1920 par 1200 pixels, ce qui correspond à du Full HD : ce n’est pas ce qui se fait de mieux, mais ça vaut encore le coup en 2022. D’autant plus que cette dalle peut afficher 16 millions de couleurs.

Côté photo, on trouve une caméra de 8 Mpx au dos, qui possède un autofocus. La caméra selfie n’a pas été oubliée avec un capteur de 5 Mpx et c’est juste ce qu’il faut pour des appels vidéo avec la famille et les amis.

Profitez de vos contenus grâce au Dolby Atmos

La Galaxy Tab A8 de Samsung possède quatre haut-parleurs et offre une compatibilité Dolby Atmos. Cela permet une meilleure qualité audio avec davantage de détails, même à moins de 200 euros.

Un bon audio dont on pourra profiter grâce aux performances de cette tablette tactile. Elle est équipée du processeur Tiger T618 d’Unisoc (avec huit cœurs), de 3 Go de RAM ainsi que du GPU ARM Mali-G52 MP2. Pour alimenter le tout, on a droit à une batterie de 7040 mAh qui peut se recharger en 15 W. Enfin, si le stockage n’est « que » de 32 Go, on peut l’étendre facilement avec une carte microSD, jusqu’à 1 To supplémentaire.

Cela fait de la Galaxy Tab A8 une bonne tablette pour regarder des contenus vidéo, naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux et jouer à des jeux vidéo pas trop gourmands, que ce soit en déplacement ou à la maison.

