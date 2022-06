Beau et puissant, l’Apple iMac M1 bénéficie de 300 € de réduction pour les soldes

L'iMac d'Apple, désormais doté de la puissante puce M1, parvient à allier style et performances depuis 2021. Très onéreux en temps normal, le PC fixe de la marque à la pomme profite de la période des soldes pour faire baisser la facture : la configuration avec 8 Go de RAM, 8 cœurs et 256 Go est désormais proposé à 1 329 euros au lieu de 1 669 euros sur Amazon.

C’est en 2020 qu’Apple a décidé de prendre un tournant majeur : la marque avait alors troqué la plateforme Intel contre ses propres puces. La puce M1 a d’abord muni les MacBook de la marque, avant de s’attaquer aux ordinateurs fixes, à savoir les iMac. En plus de cette puissance décuplée, c’est aussi tout le design de ces PC qui a été repensé pour proposer un appareil élégant et très fin. Mais tout cela a forcément un prix. Alors, autant attendre les soldes pour en acquérir un, surtout quand il profite d’une réduction de 14 % doublée d’une autre promotion de 100 euros.

Ce qu’il faut retenir de l’Apple iMac M1

Un écran 4,5K de 24 pouces

La puissante puce M1

Une connectique complète

Initialement affiché à 1 669 euros, l’Apple iMac M1 (8 Go de RAM, 8 cœurs et 256 Go) en coloris vert est désormais proposé à 1 329 euros sur Amazon grâce à un coupon supplémentaire de 100 euros à cocher avant d’ajouter le produit à son panier.

Un PC fixe qui mise sur l’élégance

La première chose que l’on remarque, c’est forcément son design. Pour son iMac M1, Apple a misé sur un nouveau look très élégant, tout en finesse, avec une touche colorée qui suffit à lui apporter cette originalité qu’on recherche pour se démarquer. Ce PC fixe a même l’avantage d’être très compact, malgré une plutôt grande diagonale de 24 pouces, qui reste tout de même idéale pour travailler confortablement (on peut par exemple laisser 4 fenêtres ouvertes sur l’écran) sans pour autant occuper une trop grande place sur le bureau. Ajoutons à cela un poids de seulement 4 kg, et vous obtenez un appareil bien fini et très pratique à déplacer si besoin. Apple a même pensé à peaufiner le design des accessoires qui accompagnent l’iMac, avec un clavier Magic Keyboard et une souris Magic Mouse qui reprennent le code couleur de l’ordinateur. Concernant son écran, celui-ci fera son petit effet grâce à sa définition 4,5K (4480 x 2520 pixels), qui fournit en plus une très bonne luminosité et un bon niveau de contraste.

La puissante puce M1, qu’on ne présente plus

Le principal atout de l’iMac nouvelle génération, comme ce fut le cas pour les MacBook récents, c’est bien l’intégration de la puce Apple M1 (ici équipée de 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU), basée sur une architecture ARM. Cette puce, qui englobe le processeur, la puce graphique et le modem, remplace donc les anciens Intel Core, qui sont désormais de l’histoire ancienne pour la marque à la pomme, et les résultats sont bel et bien là. Comme nous l’avons noté lors de notre test, l’iMac M1 n’a souffert d’aucun ralentissement sur les tâches de bureautique. Traitement de texte, retouche photo, navigation sur Internet… Ce PC ne faillit jamais. Il peut même faire tourner quelques jeux vidéos, même s’il ne faudra pas espérer pousser les graphismes à leur maximum. Ce modèle présenté ici propose une configuration comprenant 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go, soit l’assurance d’avoir une machine performante et qui gère tout aussi bien les lancements rapides et les temps de chargement réduits.

Un PC idéal pour le télétravail

Les télétravailleurs pourront aussi profiter de fonctionnalités très efficaces pour les visioconférences. Ils auront par exemple droit à une caméra FaceTime de 1080p calibrée en temps réel par le processeur M1, ainsi qu’à trois micros directionnels dotés d’une réduction de bruit, et d’un son stéréo permis par 6 haut-parleurs, lesquels sont d’ailleurs compatibles avec l’audio spatial et Dolby Atmos. En revanche, si les télétravailleurs souhaitent bosser avec un écran supplémentaire, il faudra veiller à se munir d’un hub compatible avec un port HDMI disponible puisque l’iMac n’en comporte pas. La connectique se compose de deux ports USB de type-C et compatibles Thunderbolt 4 (avec lesquels on peut heureusement connecter des écrans externes par du DisplayPort avec les bons adaptateurs), ainsi que deux ports USB 3.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Apple iMac M1.

