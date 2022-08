À 699 €, le Hisense A85G est le TV OLED 55″ 120 Hz le plus abordable du moment

Le TV Hisense 55A85G propose une fiche technique complète et puissante pour un prix vraiment contenu. C'est encore plus le cas aujourd'hui puisqu'il passe, chez Boulanger, de 899 euros à seulement 699 euros grâce à une ODR.

En plus de ses TV QLED, Hisense tente aussi de marquer les esprits avec ses modèles OLED. Pour ce faire, la marque opte pour des tarifs vraiment attractifs, alors que ses téléviseurs accumulent les compatibilités recherchées par les consommateurs. Sa référence 55A85G, qui est d’ailleurs l’un de ses premiers téléviseurs OLED, en est un bon exemple, puisque sa fiche technique approche de celles des TV haut de gamme, sans pour autant en copier le prix. En ce moment, on peut même trouver ce modèle à moins de 700 euros.

Les points forts du TV OLED Hisense 55A85G

Une dalle OLED de 55 pouces

Un pied rotatif pratique

Des compatibilités HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision

Des ports HDMI 2.1

Initialement affiché à 899 euros, le TV OLED Hisense 55A85G revient aujourd’hui à 699 euros chez Boulanger grâce à une ODR valable jusqu’au 22 août 2022.

Un design tout en finesse et un pied bien pratique

Malgré un prix plus que contenu pour un TV OLED, le modèle Hisense 55A85G possède un design étudié et très élégant, qui se manifeste notamment par des bordures très fines qui laissent toute sa place à l’image diffusée à l’écran. Mais le vrai point fort de ce design, c’est bel et bien ce pied qui soutient le cadre. En effet, il est rotatif, ce qui est encore rare sur le marché. Ce pied pivotant permet donc d’orienter idéalement l’écran vers le téléspectateur, même si les angles de vision de l’OLED sont très larges dans tous les cas. En revanche, sachez que ce pied dépasse de 12 cm à l’avant, ce qui peut compliquer l’installation d’une barre de son sous le TV. Si vous comptez faire une telle installation, vous pourrez toujours opter pour une fixation du téléviseur au mur.

Une dalle de qualité pour un prix moindre

Comme son nom l’indique, ce TV embarque une dalle OLED de 55 pouces, et nous fera donc profiter de ses contrastes infinis et de ses noirs profonds. On aura bien sûr droit à une définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) pour des images encore plus détaillées et réalistes. Le modèle Hisense 55A85G proposera également des compatibilités avec les meilleures normes vidéo, comme le Dolby Vision, le HDR10 et HDR10+. Notez qu’il sera possible d’ajuster l’image selon les préférences de l’utilisateur, pour notamment profiter d’un rendu mieux calibré qui approche d’une qualité cinéma. Côté son, on aura droit à une émulation Dolby Atmos pour un son immersif et vaste.

Un téléviseur idéal pour le gaming

Ce TV sera tout aussi idéal pour le gaming, puisqu’il a l’avantage d’être doté de 4 ports HDMI 2.1. On pourra aussi compter sur le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, utile pour combattre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que sur l’ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet. L’écran est par ailleurs rafraîchi à 100 Hz, ce qui assurera une belle fluidité d’image lors de vos sessions. Toutefois, comme nous l’avons noté lors de notre test, ce TV peut supporter l’Ultra HD à 60 Hz ou le Full HD à 120 Hz via ses ports HDMI 2.1, mais il faudra faire l’impasse sur la 4K à 120 Hz.

Enfin, le TV Hisense 55A85G tourne sous le système d’exploitation maison de la marque, Vidaa. On pourra ainsi profiter d’une interface simple et intuitive, qui donne accès aux applications phares de streaming (Netflix, Prime Video, Disney+…). Les assistants Alexa et Google Assistant seront aussi présents pour les requêtes vocales.

