Boulanger propose l’aspirateur Dyson V8 Extra à un prix très bas durant les soldes

Dyson est la référence en matière d’aspirateur-balai. Rarement en promotion, les soldes sont l’occasion parfaite pour s’en offrir un sans payer le prix fort. C’est le cas du modèle V8 Extra qui est à seulement 279 euros.

Dyson a su se faire une place clé sur le marché des aspirateurs-balais, il est presque seul sur ce secteur. La marque anglaise offre une efficacité que peu de concurrents arrivent à assurer. Quel que soit le modèle de Dyson que vous prendrez, vous accédez au savoir-faire du Britannique, et vous ne serez pas déçu. La référence V8 Extra par exemple, est toujours puissant et pratique pour s’attaquer aux corvées du ménage. Et aujourd’hui il est possible de l’obtenir pour moins de 280 euros.

Le Dyson V8 Extra, c’est quoi ?

Un aspirateur puissant et très maniable

Nettoie efficacement la poussière et les débris

Pour une durée de 40 minutes

Au lieu d’un prix barré à 349 euros, le balai aspirateur Dyson V8 Extra bénéfice de 20 % de réduction durant les soldes et passe à 279 euros seulement chez Boulanger.

Le savoir-faire de Dyson à prix accessible

Il y a des produits qui durent à travers le temps, et le Dyson V8 Extra en fait partie. Certes, le constructeur a sorti de nouveaux modèles entre temps, mais celui-ci reste un incontournable sur le marché. Son format stick le rend très maniable et pratique à utiliser notamment avec son poids léger. Sans fil et sans sac, vous allez pouvoir entretenir votre intérieur en faisant le moindre effort. Il se transforme en un aspirateur à main d’un simple clic, pour aspirer des meubles ou encore les sièges de votre voiture.

Toujours efficace et puissant

Loin d’être le plus puissant de la gamme, le V8 Extra reste très performant surtout au vu de son tarif. Son niveau d’aspiration est très bon grâce la technologie Cyclone 2 Tier Radial du moteur, qui effectue 110 000 tours par minute. Il va ainsi capturer toutes poussières et débris efficacement, quel que soit le type de sols : durs, tapis, moquettes, etc. Et pour éviter toute obstruction, le V8 Extra intègre 43 lamelles qui vont détacher les cheveux coincés du rouleau-brosseur et les envoient dans le bac à poussière.

Enfin, l’appareil garantit 40 minutes d’aspiration en utilisation normale, et sera silencieux. Une fois votre session d’aspiration terminée, vous n’aurez plus qu’à accrocher le Dyson V8 Extra sur sa station fixée au mur. Le rangement des accessoires sera d’autant plus simplifié avec cette station. Et pour ce qui est du vidage de l’aspirateur, pas de risque de s’en mettre plein les mains : il suffit de tirer le levier pour tout évacuer, sans contact avec la saleté.

