Cet écran PC gaming Alienware 27″ (240 Hz) est à moitié prix pour les soldes

L'écran PC gaming Alienware AW2720HFA possède une fiche technique performante qui devrait convenir à celles et ceux qui souhaitent miser avant tout sur la réactivité pendant leurs sessions de jeu. Son taux de rafraîchissement de 240 Hz est son vrai point fort. Et pendant les soldes, cette référence perd quasi la moitié de son prix puisqu'elle est disponible à 259 euros au lieu de 499 euros sur Rue du commerce.

Avant de compléter leur setup, les joueuses et joueurs exigeants misent avant tout sur un écran possédant un très bon taux de rafraîchissement pour pouvoir enchaîner les combos et actions de jeu sans aucun accroc ni ralentissement. C’est ce que propose l’écran PC Alienware AW2720HFA, qui embarque une dalle rafraîchie à 240 Hz et qui propose un taux de réponse de seulement 1 ms. Cette très bonne configuration est d’ailleurs disponible à moindre coût puisque les soldes permettent de faire baisser son prix de moitié, quasiment.

Les points forts de l’écran PC gaming Alienware

Une dalle IPS Full HD de 27 pouces

Un écran rafraîchi à 240 Hz

Compatible AMD FreeSync et Nvidia G-Sync

D’abord affiché à 499 euros, l’écran PC gaming Alienware AW2720HFA est désormais vendu à 259 euros sur Rue du commerce.

De grosses performances pour des parties très fluides

Ce qui frappe d’abord au niveau de l’apparence de l’écran PC gaming Alienware AW2720HFA, c’est sa grande dalle IPS de 27 pouces, qui profite en plus du Full HD, ce qui sera plus que confortable pour ne manquer aucun détail au cours de vos sessions de jeu, dont les images resteront bien nettes. Sa grande diagonale maximise aussi l’immersion dans vos parties. Mais le principal atout de cet écran reste, évidemment, son taux de rafraîchissement de 240 Hz, qui assurera un affichage très fluide lors de vos combos. Les mouvements rapides ne souffriront d’aucun ralentissement, et pourront au contraire s’exécuter avec une très grande réactivité.

Mais ce n’est pas tout, puisque cet écran PC Alienware possède aussi un taux de réponse de 1 ms, pour justement augmenter cette réactivité que les joueuses et joueurs recherchent. Et pour ne rien gâcher, les compatibilités avec les technologies AMD FreeSync et Nvidia G-Sync seront aussi de la partie : elles se chargeront de leur côté de limiter le phénomène de tearing (ou déchirure d’écran), ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie.

Un moniteur design au look affirmé

Outre ses performances, ce moniteur adopte aussi un design plutôt étudié et un brin futuriste, avec un dos blanc et quelques touches lumineuses bleues. Le tout est complété par un socle blanc plutôt massif et robuste, qui est réglable en hauteur et inclinable, en plus d’être pivotant. Sa conception permet aussi de glisser d’autres périphériques sous l’écran, ce qui est plutôt appréciable comparé à d’autres pieds d’écran qui prennent trop de place. Les boutons de commande seront quant à eux facilement accessibles au dos de l’écran. Enfin, la connectique est suffisante avec deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort, 4 ports USB 3.1, ainsi qu’une prise jack 3,5 mm pour brancher un casque.

