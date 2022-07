iPhone 13 en promo, S20 FE 5G à -50 % et LG OLED55C2 avec 600 € de réduction – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : l'iPhone 13 est en promotion, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est à moitié prix et l'excellent TV LG OLED55C2 bénéficie de plus de 600 euros de réduction. Il y a même des forfaits mobile pas chers.

À quelques semaines de la rentrée, les prochains iPhone n’ont presque plus aucun secret. En attendant, l’iPhone 13 reste encore l’un des meilleurs smartphones de la marque à la Pomme. D’autant plus que son successeur devrait proposer la même puce qu’il intègre déjà. L’iPhone 13 a donc de beaux jours devant lui, et se trouve à un prix plus accessible à l’occasion des soldes.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 13 d’Apple.

L’essentiel à retenir de l’iPhone 13

Un écran OLED de qualité avec une encoche réduite

La grande puissance de la puce A15 Bionic

Une autonomie améliorée

Un module photo piqué en grande partie à l’iPhone 12 Pro Max

Sorti au prix de 909 euros, l’iPhone 13 (128 Go) est actuellement disponible en promotion à 799 euros sur le site Cdiscount. Cela revient à faire plus de 200 euros d’économie sur la facture.

Le Samsung Galaxy S21 FE s’est fait longuement attendre, mais il est enfin disponible. Son arrivée a pu faire baisser le prix de l’ancienne génération, ce qui n’est pas un mauvais point. Le Galaxy S20 FE est sans aucun doute le plus équilibré de cette série, il offre une expérience proche du haut de gamme avec un prix contenu. Et même après deux ans, le très populaire Samsung Galaxy S20 FE reste un très bon smartphone surtout au vu de son tarif actuel. Aujourd’hui, il est 50 % moins cher qu’à sa sortie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S20 FE 5G.

Pourquoi le S20 FE est-il toujours recommandable ?

Il dispose d’un bel écran Super AMOLED 6,5 pouces à 120 Hz

Embarque un SoC puissant : Snapdragon 865

Et offre une autonomie confortable

Petit plus : l’interface One UI agréable à utiliser

Lancé à 759 euros, le Samsung Galaxy S20 FE 5G (6+128 Go) est désormais affiché à 499 euros, mais l’enseigne Cdiscount le propose aujourd’hui à seulement 379 euros pendant les soldes. Un pop-up apparait sur la page pour l’obtenir au bon prix (voir l’image ci-dessous).

Retrouvez le Samsung Galaxy S20 FE 5G à 379 € chez Cdiscount

Ce n’est plus une surprise : LG règne en maître sur le marché de l’OLED, et sa précédente gamme C1 a confirmé ce succès. Sa nouvelle série C2, qui a pris la suite de son prédécesseur, lui a permis de proposer une version plus performante de son téléviseur, notamment grâce à un nouveau processeur et une luminosité plus importante. Malgré sa récente sortie, le modèle de 55 pouces bénéficie déjà d’une forte réduction appliquée à l’occasion des soldes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du TV LG OLED55C2.

Les points forts du TV LG OLED55C2

Une dalle OLED 4K UHD de 55 pouces

Un processeur plus performant

Des ports HDMI 2.1 pour les consoles next-gen

Lancé au prix de 1 990 euros, le TV LG OLED55C2 est désormais affiché à 1 349 euros sur Rue du commerce.

Sachez aussi que la version antérieure, le TV LG OLED55C1, toujours aussi excellent aujourd’hui, est également soldée à 924 euros au lieu de 1 499 euros.

Alors là, on peut dire que Cdiscount Mobile n’a pas fait dans la dentelle. L’opérateur low cost tributaire du réseau mobile de Bouygues Télécom a relancé sa série limitée de forfaits 4G sans engagement avec des prix rarement vus. On peut notamment citer les forfaits de 70 et 100 Go pour respectivement 5,99 et 6,99 euros mensuels.

Les forfaits Cdiscount Mobile en détail

Appels, SMS/MMS illimités en France, Europe et DOM

de 40 à 140 Go de data 4G partout en France

Sans engagement avec le réseau Bouygues Telecom

Jusqu’au 12 juillet 2022, vous pouvez profiter des forfaits de 40, 70, 100 et 140 Go à partir de seulement 4,99 euros par mois pendant un an. Les prix augmentent après la première année, mais vous pouvez mettre fin au forfait ou le changer avant la bascule de prix, ceux-ci étant sans engagement. Pour se faire, n’hésitez pas à utiliser notre outil reminder pour vous en souvenir.

