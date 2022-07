Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est enfin à moitié prix grâce aux soldes

Malgré l'arrivée de son successeur, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est loin d'être obsolète. Il propose des caractéristiques encore honorables aujourd'hui, et le voilà en déstockage chez Cdiscount au prix de 379 euros seulement contre 759 euros à sa sortie.

Le Samsung Galaxy S21 FE s’est fait longuement attendre, mais il est enfin disponible. Son arrivée a pu faire baisser le prix de l’ancienne génération, ce qui n’est pas un mauvais point. Le Galaxy S20 FE est sans aucun doute le plus équilibré de cette série, il offre une expérience proche du haut de gamme avec un prix contenu. Et même après deux ans, le très populaire Samsung Galaxy S20 FE reste un très bon smartphone surtout au vu de son tarif actuel. Aujourd’hui, il est 50 % moins cher qu’à sa sortie.

Pourquoi le S20 FE est-il toujours recommandable ?

Il dispose d’un bel écran Super AMOLED 6,5 pouces à 120 Hz

Embarque un SoC puissant : Snapdragon 865

Et offre une autonomie confortable

Petit plus : l’interface One UI agréable à utiliser

Lancé à 759 euros, le Samsung Galaxy S20 FE 5G (6+128 Go) est désormais affiché à 499 euros, mais l’enseigne Cdiscount le propose aujourd’hui à seulement 379 euros pendant les soldes. Un pop-up apparait sur la page pour l’obtenir au bon prix (voir l’image ci-dessous).

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung S20 FE 5G. Le tableau se met à jour automatiquement.

Le plus équilibré de la gamme FE

Depuis sa sortie, le Samsung Galaxy S20 FE a connu un véritable succès notamment pour sa philosophie qui est d’offrir une expérience premium tout un conservant un prix bas. Le S20 FE propose un design ordinaire, mais réussi à offrir une prise main confortable. Il mise sur des matériaux simples et assume son écran plat aux bordures visibles, mais pas gênantes. Même si on a droit à un revêtement en plastique mat au dos, les finitions sont impeccables.

Au niveau de l’écran, le S20 FE profite de l’expertise de Samsung et offre une excellente qualité d’image avec son écran AMOLED FHD+ de 6,5 pouces. Sa dalle est idéale pour profiter confortablement de tous les contenus visionnés sur le smartphone. Ajoutons à cela son taux de rafraîchissement de 120 Hz et vous obtenez une navigation agréable et fluide au quotidien. Quant à la photo, il n’est pas aussi polyvalent que ceux de sa génération, mais il offrira tout de même de bons clichés, même si l’on avait aimé quelques améliorations en basse lumière et sur la précision du mode portrait.

Un smartphone qui a toujours du répondant

En concevant le Galaxy S20 FE, Samsung propose deux versions, dont une plus puissante. La version 5G (proposée dans ce bon plan) a l’avantage d’être propulsée par le Snapdragon 865 de Qualcomm, une puce qui s’avère plus efficace que l’Exynos du modèle 4G. Résultat :. vous aurez un smartphone assez puissant et réactif pour faire tourner n’importe quelle application ou jeu 3D, sans souffrir de ralentissement. Cette configuration apporte non seulement de meilleures performances, mais aussi d’apporter la compatibilité avec le réseau 5G.

La version 5G prouve sa puissance en matière de performances, mais aussi en efficacité puisque la puce Qualcomm offre une meilleure optimisation de la batterie de 4 500 mA, et permet ainsi de revoir l’autonomie du mobile à la hausse. À noter, le téléphone est compatible avec la charge rapide jusqu’à 25W, mais également avec la charge sans fil jusqu’à 15 W ainsi que la charge sans fil inversée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S20 FE 5G.

