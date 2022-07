LG OLED55C2 : ce récent TV 4K a droit à plus de 600 € de réduction pendant les soldes

La gamme LG OLED C2 a pris la suite de l'excellente série C1, et comme à son habitude, la marque sud-coréenne n'a pas manqué d'apporter quelques petites améliorations. Pendant les soldes, le modèle de 55 pouces profite même d'une réduction de 641 euros, qui le fait passer de 1 990 euros à 1 349 euros sur Rue du commerce.

Ce n’est plus une surprise : LG règne en maître sur le marché de l’OLED, et sa précédente gamme C1 a confirmé ce succès. Sa nouvelle série C2, qui a pris la suite de son prédécesseur, lui a permis de proposer une version plus performante de son téléviseur, notamment grâce à un nouveau processeur et une luminosité plus importante. Malgré sa récente sortie, le modèle de 55 pouces bénéficie déjà d’une forte réduction appliquée à l’occasion des soldes.

Les points forts du TV LG OLED55C2

Une dalle OLED 4K UHD de 55 pouces

Un processeur plus performant

Des ports HDMI 2.1 pour les consoles next-gen

Lancé au prix de 1 990 euros, le TV LG OLED55C2 est désormais affiché à 1 349 euros sur Rue du commerce.

Sachez aussi que la version antérieure, le TV LG OLED55C1, toujours aussi excellent aujourd’hui, est également soldée à 924 euros au lieu de 1 499 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le TV LG OLED55C2. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un design différent et plus épuré

Nouveau téléviseur, nouveau design. Avec sa série C2, LG a souhaité repenser le design de ses TV en corrigeant notamment un petit défaut que l’on reprochait au TV OLED55C1 : son pied. Autrefois massif, puisqu’il était plutôt long, le socle du TV OLED55C2 est ici nettement plus petit, ce qui permet aux utilisateurs de glisser des périphériques sous l’écran sans problème, tout en permettant au téléviseur de prendre moins de place sur un meuble TV. Autre amélioration : le TV OLED55C2 adopte un design plus fin, avec notamment un poids allégé grâce à l’utilisation de matériaux plus légers. De quoi apporter une touche épurée au téléviseur.

Une dalle encore plus lumineuse

LG a naturellement opté pour une dalle OLED de qualité pour son téléviseur OLED55C2, avec ses contrastes infinis et ses noirs profonds, mais non sans apporter quelques améliorations pour une meilleure expérience. En effet, la série C2 s’appuie sur la technologie OLED EVO, qui permet d’apporter un pic de luminosité plus important : on peut ainsi compter sur un écran 20% plus lumineux que ceux de la gamme C1.

Un processeur plus performant et un TV adapté à tous les usages

Comme à son habitude, LG profite de la série de ses nouveaux téléviseurs pour dévoiler de nouveaux processeurs. Le TV OLED55C2 embarque ainsi le processeur Alpha 9 Gen 5, qui assure un upscaling 4K plus performant pour les contenus affichés et un niveau de détails nettement supérieur à celui de la génération précédente. Le téléviseur est également compatible avec les meilleures normes vidéo, comme le HDR, HDR10 (mais pas HDR10+) ainsi que le Dolby Vision IQ. De quoi profiter de séances ciné dans les meilleures conditions, d’autant plus que le son sera vaste et immersif grâce au Dolby Atmos.

Outre sa qualité d’image, le TV LG OLED55C2 est aussi parfait pour le jeu vidéo, puisqu’il intègre 4 ports HDMI 2.1, lesquels autorisent la 4K@120 images par seconde pour les consoles next-gen. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet) et VRR (Variable Refresh Rate, qui combat les déchirures d’écran) seront aussi de la partie, sans oublier les compatibilités avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync.

Enfin, LG oblige, ce téléviseur tournera sous webOS, l’interface maison de la marque, qui est toujours aussi épurée. Il est aussi compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit. AirPlay2 sera également de la partie et vous permettra de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du TV LG OLED55C2.

