Les excellents Samsung Galaxy Buds 2 sont à moitié prix pour le Prime Day

Vous aviez envie de passer à des écouteurs True Wireless de qualité sans y mettre une fortune ? Pourquoi ne pas profiter du Prime Day pour vous offrir une paire de Samsung Galaxy Buds 2 à 79,99 euros au lieu de 149,99 euros ?

Le Prime Days bat son plein et on y retrouve de nombreuses références à succès comme cette paire de Samsung Galaxy Buds 2 qui voit son prix fortement baisser pendant l’événement. En effet, les écouteurs sans fil du géant coréen sont affichés à moitié prix en cette occasion.

Les caractéristiques des Samsung Galaxy Buds 2

Le design pensé pour le confort

La réduction de bruit et le mode transparence efficace

L’autonomie de 5h en écoute continue (avec ANC activé)

Au lieu d’un prix habituel de 149 euros, les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds 2 sont aujourd’hui disponibles en promotion à seulement 79,99 euros sur Amazon pendant le Prime Day.

Si vous souhaitez passer à un modèle supérieur, sachez que les Galaxy Buds Pro de Samsung profitent aussi du Prime Day pour baisser de prix : 99 euros au lieu de 219.

Samsung s’affirme enfin dans le secteur des écouteurs sans fils

Les Samsung Galaxy Buds 2 proposent un design bien plus compact que la plupart des écouteurs sans fil. Ils viennent parfaitement s’insérer dans le pavillon auditif en plus d’éviter au maximum la gêne induite par ce type d’appareil. Samsung a également repensé l’ergonomie en incluant des zones tactiles à la surface des écouteurs pour contrôler le son et les différentes fonctionnalités, même s’il reste des progrès à faire en ce sens. Le conduit auditif est également bien isolé sans que cela gêne sur la durée grâce à l’apport des embouts en silicones de trois tailles différentes et qui permettent une isolation passive de qualité. Le boîtier est quant à lui aussi pensé pour prendre le moins de place possible et prend la forme d’un petit galet dans lesquels les écouteurs viennent s’insérer via un système magnétique efficace.

Un rendu sonore de qualité en plus d’un ANC efficace

On retrouve enfin la réduction de bruit active avec les Buds 2. Une vraie isolation sonore numérique qui fait un travail honorable même si on est encore loin de ce que peuvent proposer les Sony WF-1000XM4, toujours imbattables dans ce domaine. On aurait aussi aimé pouvoir régler le niveau de réduction de bruit directement depuis les écouteurs, mais heureusement l’application dédiée le permet aisément.

Samsung a eu la très bonne idée d’ajouter un haut-parleur sur chaque écouteur qui permet de réguler le rendu sonore sur les graves et les aiguës. Le rendu sonore est signé AKG avec des basses bien présentes et un bon équilibre se fait sentir. On aurait tout de même aimé une meilleure gestion des médiums et des aiguës, mais clairement Samsung a fait d’immenses progrès dans ce domaine. On déplore cependant l’absence des codecs audio codecs aptX ou LDAC, ce qui a un impact sur la qualité de transmission Bluetooth dans certains cas. On a également droit à un mode transparent qui permet de mieux percevoir les bruits extérieurs, bien utile pour les sportifs par exemple.

Côté autonomie, il faut compter jusqu’à 7 heures d’écoute continue et 5h avec la réduction de bruit activée. Le boîtier est tout de même compatible avec la charge sans fil et les écouteurs sont entièrement chargés en seulement 1 h 20 une fois placés à l’intérieur de leur contenant. Autrement, il est possible de passer par le port USB-C pour charger le boîtier plus rapidement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des Samsung Galaxy Buds 2.

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

